О погонах и искусственном интеллекте: киберполицейская из Кокшетау предостерегла казахстанцев

Бекзат Назарова – оперуполномоченный управления криминальной полиции департамента полиции Акмолинской области. Сегодня в её обязанности входит оберегать граждан от киберпреступников, не дать им стать жертвами интернет-мошенников. Позади – непростой, но захватывающий дух путь, на котором она и выезжала в рейды к трудным подросткам, и инспектировала неблагополучные семьи, и оформляла иностранцам вид на жительство, и разыскивала пропавших без вести, и боролась с должниками по алиментам, и раскрывала кражи. В свой профессиональный праздник майор полиции и мама троих детей рассказала корреспонденту BaigeNews.kz о своей непростой работе и о том, что делает её по-настоящему счастливой.

Мечтала о погонах с детства

Бекзат Назарова признаётся, носить погоны, защищать людей от преступников мечтала с детства.

"Наверно, это в крови. Ведь родители – пенсионеры Национальной гвардии. Папа был старшиной роты в восковой части 5510 города Кокшетау, вот уже 15 лет как на заслуженном отдыхе. Мама там же бухгалтер, вышла на пенсию, но продолжает работать. Дядя – тоже военный, генерал в отставке. Все браться носят погоны. Кстати, и сын Ансар пошёл по нашим стопам – учится в республиканской школе "Жас улан" имени Т. Бегельдинова", – с гордостью говорит героиня.

Мечта – это всего лишь цель, и сразу после школы девушка поступает сначала в Семипалатинский юридический колледж, а затем в Карагандинскую академию МВД. Карьеру начала инспектором по делам несовершеннолетних, работала с проблемными подростками и неблагополучными семьями. График, вспоминает, был не из лёгких – допоздна и без выходных. Впрочем, в полиции без этого никак. Как женщине ей служба была близка и в душе отзывалась по-особенному. Впрочем, Бекзат, по её признанию, получала удовольствие, работая на каждом из участков – документируя граждан, выдавая вид на жительство иностранцам, имея дело с госдолжниками и "алиментщиками", неся службу в отделе розыска и раскрывая кражи.

А уж о киберпреступности Бекзат Назарова может говорить часами. Сегодня она активно работает с учреждениями области – выступает с лекциями, рассказывает о видах и способах интернет-мошенничества, раздаёт буклеты и брошюры. Её коллеги снимают и распространяют в чатах видеоролики, где наглядно и доходчиво показывают, как доверчивость и беспечность приводит к беде. Видео публикуются также на странице в Instagram @Cyber_police_aqmola.

"У нас сложилась отличная команда, у каждого сотрудника свои обязанности, я занимаюсь профилактикой, коллеги – раскрытием преступлений. В распространении информации нам очень помогает пресс-служба департамента. Обязательно участвуют районы", – говорит майор полиции.

Фото: из архива Бекзат Назаровой

Обманывают с помощью ИИ

Факты кибер-мошенничеств растут, как грибы после дождя, а способы интернет-преступлений становятся всё изощрённей.

"Даже в сравнении с прошлым годом, было зарегистрировано 412 преступлений, а на сегодняшний день, то есть всего за полгода, – уже 584. Рост произошёл на 42 процента, – сокрушается собеседница. – При этом раскрыто 78 преступлений. Это огромный труд коллег, которые постоянно выезжают в служебные командировки, проводят мероприятия совместно со следователями. Недавно сотрудник привёз пятерых дропперов, это люди, через банковские карты которых интернет-мошенники проводят деньги. Причём об этом сами они могут и не знать".

Мошенники изобретают всё новые способы обвести доверчивых граждан вокруг пальца и завладеть их деньгами либо "убедить" их оформить кредит.

"Один из "свежих" приёмов – переписка руководителя по WhatsApp с подчинёнными с просьбой срочно оформить для него кредит. При этом взламывается мессенджер и в профиль ставится фото руководителя. Вы, наверно, видели в социальных сетях истории, когда должностные лица просят не вестись на уловки мошенников, если те будут просить от его лица о помощи", – предупреждает полицейский.

Другая относительно новая схема – когда представляются по видеозвонку сотрудниками КНБ.

"Называют полностью данные, что опять же даёт повод верить, и сообщают, мол, Вы проходите по уголовному делу, по Вашим счетам проводятся такие-то операции. Далее диктует действия: нужно снять деньги, перевести на такой-то номер. Что интересно, у них на фоне наш герб, флаг, обстановка, казахстанская форма, чаще всего азиатский тип лица. Но это искусственный интеллект – если наблюдать внимательней, можно увидеть, что двигаются только губы, нет живой, человеческой экспрессии", – подчеркнула Назарова.

Попадаются на уловки мошенников чаще люди в возрасте. Но, по опыту полицейских, казахстанцы вообще люди наивные, доверчивые.

"Недавно к нам обратилась горожанка. Оказывается, она проходила мимо нашего здания, когда ей позвонили по видеозвонку мошенники. Женщина зашла к нам, находясь с ними на связи, наш начальник переговорил с ними, а мы зафиксировали разговор на видео. Потом разослали по чатам, максимально распространили. Также звонят якобы от оператора сотовой связи – например, якобы истёк срок действия сим-карты. Просят продиктовать код. Либо звонок, дескать, из Call-центра об истечении срока ЭЦП ключа – тоже просят продиктовать код из смс. Так мошенники получают удалённый доступ к картам и счетам", – разводит руками Бекзат Агыиковна.

Есть ещё мошенничества, связанные с площадками "Крыша", Olx, "Колёса". После предоплаты номер меняется. Часто люди попадаются в Instagram: рекламируется какой-либо товар или услуги. Допустим, IPhone 15 Pro за 250 тысяч. Казалось бы, смешно. Но находятся наивные пользователи, заходят по ссылке и "проваливаются" – дают мошенникам удалённый доступ к своим счетам. Часто создаются мошеннические ссылки-"двойники" к реальным сайтам.

"Те присваивают деньги, по несколько кредитов оформляют. Обидно видеть, как нелепо попадаются люди. К примеру, недавно я прочла лекцию в управлении образования, показала ролики, слайды. Но сотрудница следом попалась на кибер-крючок, продиктовала код. Лишилась 19 миллионов! В другом случае работник оформила кредит для своего руководителя (ну, она так думала). Успела какую-то часть отправить, к счастью, не всю сумму. Мы потом спрашиваем, ну можно же было позвонить, уточнить. Говорит, начальник же, поверила", – сокрушается героиня.

Что должно насторожить?

За кибер-преступностью, как правило, стоят не казахстанцы, а граждане других государств. "Вычислить" и привлечь их к ответственности на сегодня не удаётся. За исключением разве что дропперов, в этом случае потерпевшие могут подают иски на взыскание ущерба по статье 953 Гражданского кодекса. Поэтому единственное, что могут сделать сотрудники управления криминальной полиции, – "профилактировать" население. И здесь важны рекомендации от них: предупреждён – значит, вооружён.

"В первую очередь, нужно чётко понимать, что сотрудники правоохранительных, госорганов, банков на видеозвонок не звонят. Более того, во время видео они могут сканировать лицо и потом оформить заявку. Вообще на видеозвонки от неизвестных лиц лучше не отвечать. Ещё один сигнал – логотип Национального банка на аватарке. Банковские работники о подозрительных переводах не сообщают. Советую не поднимать трубку, если звонят со скрытого номера", – говорит полицейский.

Стоит насторожиться при фразе "продиктуйте смс-код". Не сообщать личную информацию, пин-коды, номер cv на обратной стороне карты, не вводить на сайтах данные карт. Не оставлять личные номера на сайтах объявлений.

"Ни в коем случае не скачивать и не переходить по приложениям АnyDesk, RustDesk, так как это приложения удалённого доступа. С их помощью мошенники могут самостоятельно удалённо поменять пароли мобильных приложений и провести операции по снятию переводов и оформлению займов. Не следовать инструкциям, не отвечать на вопросы. Все личные аккаунты в социальных сетях должны быть запаролены, доступ должен быть ограничен, чтобы мошенники не могли взломать и вступить в переписку с вашими знакомыми от вашего имени", – заключила собеседница.

Бекзат Назарова – майор полиции. Вообще-то должна быть подполковником.

"Просрочила звание, – с улыбкой говорит полицейский. – но уходила в декретный отпуск. Как бы я ни любила свою работу, в приоритете всё же у меня семья – супруг, ребятишки, дом. Моим детям 16, 12 и два годика. Конечно, стараюсь совмещать, и скоро жду назначения на новую должность – старшего оперуполномоченного – и повышения в звании", – поделилась она.

Если есть драйв, будет успех

"Сегодня в полиции работают много девушек, женщин. Они есть в каждом отделе, и свои профессиональные обязанности выполняют ничуть не хуже мужчин. Коллектив у нас хороший, дружный. Люблю свою работу, управление, коллектив. Коллектив у нас хороший, дружный. Люблю свою работу, управление, коллектив. Вы удивитесь, но так был на каждом месте, куда я приходила работать. Поддержат, подскажут, научат и потом рядом, плечом к плечу, как самые надёжные люди. В сотруднике полиции, я считаю, важно, чтобы была порядочность. С одной стороны, непростая профессия, нередко сопряжённая с опасностью. С другой – речь ведь идёт о здоровье, нередко жизни, физической и финансовой безопасности жителей", – пояснила Бекзат Агыиковна.

А ещё порядочность, по её мнению, – когда твои внутренние порывы и поступки – в унисон.