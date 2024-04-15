О погоде на ближайшие дни рассказали синоптики

Дождливая погода ожидается на большей части Казахстана в ближайшие дни, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Казгидромет, также ожидаются грозы, туманы, усиление ветра, на юге страны – шквал.

По-прежнему с прохождением атмосферных фронтов сохранится дождливая погода на большей части Казахстана, в горных районах юго-востока и юга ожидается сильный дождь, на севере страны в ночные часы прогнозируются осадки (дождь, снег).

"По четырем областям сохраняются гидрологические штормовые предупреждения. Это Алматинская область по сходу снежных лавин до 16 апреля. Штормовое предупреждение по области Абай и ВКО, где ожидается формирование талового и склонового стоков и дальнейшие подъемы уровня воды на реках. В Костанайской области до 17 апреля угроза повышения уровня воды на реках на севере и северо-востоке области. И также в Жамбылской области по 16 апреля в горных и предгорных районах ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках", - сказала пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова на брифинге в Республиканском информационном штабе в СЦК.