О погоде до 25 января сообщили синоптики в Казахстане

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Какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня, сообщили синоптики Казгидромета, передаёт BaigeNews.kz.

По данным метеорологов, обширный северо-западный антициклон по-прежнему определяет обстановку на большей части территории Казахстана - сохраняется ясная погода без осадков.

Лишь на севере, востоке и юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег с низовой метелью и усиление ветра.

В южных и юго-восточных регионах прогнозируют туман.