О поэтапном повышении железнодорожных тарифов сообщил Скляр
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В течение трех лет планируется поэтапное повышение железнодорожных тарифов. Об этом на заседании правительства сообщил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, передаёт BaigeNews.kz.
"Продолжается совершенствование тарифной политики в сфере железнодорожных перевозок. Так, в течение трех лет будет поэтапное повышение регулируемых железнодорожных тарифов для доведения их уровня до рентабельности", - сказал Скляр.
По его словам, также планируется применить механизм ценовых пределов для сырьевого экспорта.
Он также сообщил, что для увеличения объема обработки авиагрузов будут приняты меры с упрощением таможенных процедур, ускорено развитие инфраструктуры аэропортов, внедрены цифровые решения.
"Для развития аэропортов с подведением качественной инфраструктуры, в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендирли будут направлены средства РГП "КазАэроНавигация".
Также будет проработан вопрос приобретения малых воздушных судов через Фонд развития промышленности", - сказал Скляр.
Роман Скляр также добавил, что с соответствии с поручением опыт среднего ремонта автодорог будет масштабирован до 10 тысяч км., с запуском Единой цифровой платформы Е-Joldar для мониторинга хода работ.
Самое читаемое
- Предприниматель из ВКО не может доказать, что у него украли мараловодческое хозяйство
- Запах большого города: астанчане выступили против строительства КНС вблизи домов
- Трансляция выступления Президента с Посланием народу Казахстана начнётся в 11:00
- Выпускник Манчестерского университета стал замакима Усть-Каменогорска
- Мужская команда Казахстана по хоккею не смогла взять квоту на Олимпиаду-2026