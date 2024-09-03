О поэтапном повышении железнодорожных тарифов сообщил Скляр

В течение трех лет планируется поэтапное повышение железнодорожных тарифов. Об этом на заседании правительства сообщил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, передаёт BaigeNews.kz.

"Продолжается совершенствование тарифной политики в сфере железнодорожных перевозок. Так, в течение трех лет будет поэтапное повышение регулируемых железнодорожных тарифов для доведения их уровня до рентабельности", - сказал Скляр.

По его словам, также планируется применить механизм ценовых пределов для сырьевого экспорта.

Он также сообщил, что для увеличения объема обработки авиагрузов будут приняты меры с упрощением таможенных процедур, ускорено развитие инфраструктуры аэропортов, внедрены цифровые решения.

"Для развития аэропортов с подведением качественной инфраструктуры, в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендирли будут направлены средства РГП "КазАэроНавигация". Также будет проработан вопрос приобретения малых воздушных судов через Фонд развития промышленности", - сказал Скляр.

Роман Скляр также добавил, что с соответствии с поручением опыт среднего ремонта автодорог будет масштабирован до 10 тысяч км., с запуском Единой цифровой платформы Е-Joldar для мониторинга хода работ.