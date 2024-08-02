Насильственное выселение Даны Атешовой: суду стали известны новые подробности

Бывшая жена Марата Айтенова Дана Атешова выступила на судебном заседании, передает BaigeNews.kz. В ходе своего выступления она рассказала о том, как пострадала в ходе действий со стороны экс-супруга.

На судебном заседании ей был задан вопрос о том, какие конкретные действия он совершал в отношении нее.

Дана Атешова рассказала о некоторых моментах того, что происходило 12 июля, когда Айтенов пытался ее выселить из дома.

"В тот день Айтенов, когда мы сидели с детьми на лестнице, подошел и начал спрашивать детей: хотят ли они поехать? Дети плакали. Но обвиняемый игнорировал слезы. Он после их отказа начал давить на них психоэмоционально. Начал манипулировать тонкой детской психикой, оказывал давление, задавал жестокие вопросы: "Вы хотите, чтобы я умер?" Как такие вопросы можно было задавать детям?", - сказала Дана Атешова.

По ее словам, экс-супруг призывал детей к жестокости. Дана призывала Айтенова не манипулировать детским сознанием. Она также рассказала, что, когда он начал приближаться к дочери, та начала плакать.

Помимо этого, экс-супруга Марата Айтенова рассказала о том, что в 2021 году он скинул ее с лестницы. Она утверждает, что после этого месяц не могла ходить.

"По этой травме ежегодно прохожу лечение" - сказала Дана Атешова.

Возвращаясь к тому дню, когда Марат Айтенов пытался насильственно выселить ее из дома, она отмечает, что дети подверглись стрессу.

"Уважаемый суд, прошу отметить, что в это время мой младший сын пытался меня защитить. Он плакал так. Он звал полицию. У него такой вид был ужасный. Ему вообще было все равно. Сын говорил: "Папа, пожалуйста, не надо". Обвиняемый никого не видел, его целью была я. Вот эти все синяки проходят, а дети просыпаются от кошмаров, грызут ногти - это не отпускает", - сказала Дана Атешова.

Адвокат потерпевшей попросил ее уточнить, какие травмы она получила 12 июля. Дана Атешова ответила, что на руках травмы были получены из-за того, что он их выкручивал. Гематомы, две шишки на голове образовались из-за того, что он ее стаскивал с лестницы.