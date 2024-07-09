О подготовке сборной Казахстана к летним Олимпийским играм доложили президенту

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Ермек Маржикпаев доложил о ходе подготовки к ХХХІІІ летним Олимпийским играм.

Глава ведомства проинформировал об итогах участия отечественных спортсменов в лицензионных соревнованиях:

"На главный турнир четырехлетия национальная сборная Казахстана получила 92 лицензии по 25 видам спорта. Честь страны в Париже будут защищать 80 спортсменов", - проинформировал Ермек Маржикпаев.

Министр рассказал о предолимпийских учебно-тренировочных сборах национальной команды и мерах поддержки спортсменов. А также сообщил о работе по совершенствованию институтов управления спортом.



Глава государства отметил, что Олимпийские игры накладывают на спортсменов большую ответственность, и подчеркнул, что сборная Казахстана должна стать примером культуры, стойкости и профессионализма.