О подготовке сборной Казахстана к летним Олимпийским играм доложили президенту
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Ермек Маржикпаев доложил о ходе подготовки к ХХХІІІ летним Олимпийским играм.
Глава ведомства проинформировал об итогах участия отечественных спортсменов в лицензионных соревнованиях:
"На главный турнир четырехлетия национальная сборная Казахстана получила 92 лицензии по 25 видам спорта. Честь страны в Париже будут защищать 80 спортсменов", - проинформировал Ермек Маржикпаев.
Министр рассказал о предолимпийских учебно-тренировочных сборах национальной команды и мерах поддержки спортсменов. А также сообщил о работе по совершенствованию институтов управления спортом.
Глава государства отметил, что Олимпийские игры накладывают на спортсменов большую ответственность, и подчеркнул, что сборная Казахстана должна стать примером культуры, стойкости и профессионализма.