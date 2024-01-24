О подготовке к поливному сезону в Туркестанской области, рассказали в министерстве
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Порядка 206 млн кубометров воды подано на орошаемые земли Туркестанской области. В рамках подготовки к предстоящему поливному сезону проводится промывка почвы для увеличения объема влаги в ней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК.
По информации ведомства, этой зимой министерство дополнительно планирует обеспечить водой более 47 тысяч га орошаемых земель Мактааральского района. На сегодня там проведены работы по промывке почвы на площади 12 тысяч га. В Жетысайском районе - на 10 тысяч га из запланированных 54 тысяч га.
Отметим, что лимит подачи поливной воды по каналу "Достык" составляет 1116 млн кубометров. На период с декабря по март на промывочные работы предусмотрено выделение 486,8 млн кубометров. На сегодня через данный канал было подано 88,98 млн кубометров воды.
"Для подготовки к весеннему сезону в зимний период на орошаемые земли Туркестанской области производится подача воды. Это делается для увеличения объема влаги на полях, улучшения плодородия почвы и повышения продуктивности сельского хозяйства. Промывочные работы в Жетысайском и Мактааральском районах планируется завершить до марта", – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
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