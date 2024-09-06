О подготовке к Играм кочевников рассказали спортсмены из Абайской области

Свет науки, культуры и спорта Абайской области съезжается на пятые Всемирные игры кочевников в Астану. Активнее всех готовятся спортсмены. 27 августа они прибыли в столицу для сборов. Беркутчи тренируются в районе Щучинска, борцы – во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. До соревнований остаётся ещё несколько дней, а взаимное обогащение культур разных стран уже началось. Готовы ли представители Абайского региона добыть золото для страны, и в каких условиях проходит подготовка участников, выяснил корреспондент BaigeNews.kz.

12 спортсменов, свыше ста деятелей культуры и искусства представят Абайскую область на пятых Всемирных играх кочевников.

Спортивную составляющую выступлений продемонстрируют по шести дисциплинам: это национальная борьба (қазақша күрес), маст-реслинг (перетягивание палки), перетягивание каната, стрельба из лука и охота с беркутом (құсбегілік).

Все участники прибыли на место проведения международных игр на разных видах транспорта. Борцы добрались на поезде, представители конного спорта со своими скакунами ехали на специально оборудованных машинах по перевозке животных, беркутчи с крылатыми напарниками – на автомобилях, так как проезд в общественном транспорте с хищными птицами, разумеется, запрещён.

Большинство спортсменов представляют и малую родину, районы, где они родились и впервые начали тренироваться. Это Маканчинский, Кокпектинский, Урджарский, Абайский и Бородулихинский районы Абайской области.

Ерсин Сейтказинов родом из села Кабанбай района Маканчи. Этот знаменитый на всю страну населённый пункт находится в километре от озера Алаколь.

Ерсин Сейтказинов. Фото из личного архива

В детстве Ерсин практически каждый летний день проводил в целебной воде и на пляже. Он считает, что озеро ещё в раннем возрасте подарило ему богатырскую силу и ловкость.

Спортсмен на протяжении 10 лет выступает в весовой категории 82 килограмма. Он начал заниматься казахской борьбой в 12 лет, с пятого класса. Первый наставник Думан Элегенов вёл смышлённого и подающего надежды паренька до 11 класса, после чего будущий чемпион поступил в колледж, а затем – в Академию туризма и спорта.

В списке достижений "алакольского батыра" – звание мастера спорта международного класса по қазақша күрес, мастер спорта по дзюдо, чемпион Азии и победитель многочисленных кубков и турниров. По опыту считает сильными соперниками борцов из Грузии, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Монголии.

"По итогам Кубка Казахстана нам дали путёвку на пятые Игры кочевников. Старший тренер с февраля месяца поставил перед нами задачу серьёзно готовиться к соревнованиям, а в июле стало известно, кто точно поедет представлять нашу страну. Для меня это первые подобные Игры. Я очень рад, и, конечно, это большая честь и ответственность", – рассказал Ерсин.

Фото из личного архива

Дома с победой его ждут жена спортсменка и два маленьких сына, которые часто ходят на тренировки с папой. Супруга – мастер спорта по волейболу, преподаёт в спортивной школе.

Сейчас утро борцов начинается с получасовой растяжки. В течение дня проходят две тренировки. Условия проживания и питание на хорошем уровне, отмечают спортсмены.

"С первых минут всё понравилось. На железнодорожном вокзале прямо с поезда нас встретили волонтёры. Практически на каждом шагу горожан извещают о предстоящем событии. В гостинице уютно. Здесь очень вкусная еда, рацион подобран диетологами специально для спортсменов. Всё сбалансированно и это чувствуется. Тренировки чередуются с расслаблением. При необходимости с нами работает спортивный массажист. Тренировки проходят с личными тренерами и спарринг-партнёрами, которые приехали вместе с нами. Всем своим товарищам по татами желаю хорошо выступить без травм, и чтобы наш флаг развевался над финальным боем", – пожелал Ерсин.

График уже известен. Выступление борцов в тяжёлом весе состоится 10 сентября. За время активной подготовки к Играм кочевников прошло пять сборов.

Возраст спортсменов из Абайской области – от 23 до 40 лет. Среди них одна участница ранее побывала на четвёртых Всемирных играх кочевников – это Зарина Сарипова. В 2022 году в турецком городе Изник она завоевала для Казахстана золото по қазақша күрес в весовой категории до 65 кг. В декабре того же года она стала чемпионкой мира, после чего Президент страны отметил её заслуги медалью "Ерен еңбегі үшін". Одна из самых ожидаемых и прогнозируемых побед на предстоящих Играх кочевников именно за Зариной.

Девушка родилась в селе Таскескен Абайской области. В 14 лет впервые пришла в единоборства и занялась дзюдо, с 2021 года выступает в дисциплине қазақша күрес.

Зарина Сарипова. Фото: акимат Абайской области

Семей на весь мир знаменит сильными борцами. Чемпионы Казахстана и мира по қазақша күрес Айбек Нугымаров и Мухит Турсынов не раз прославляли Казахстан, и выбраны амбассадорами Всемирных игр кочевников. Им отведена роль батыров, которые будут представлять Абайскую область на соревнованиях.

В целом на Семей возлагают большие надежды именно по национальной борьбе. В последние годы здесь стали активно развиваться такие этнические виды спорта, как асыки и стрельба из лука.

Для их популяризации и развития ровно год назад, 7 сентября 2023 года, в Семее был открыт клуб по национальным и конным видам спорта, который возглавил судья международной категории Болат Акжигитов.

Болат Акжигитов и делегаты. Фото из личного архива

"Сейчас стали заметно развиваться на профессиональном уровне асыки. В этом году наши ребята впервые участвовали в соревнованиях. По стрельбе из лука наши девушки на днях привезли золото, серебро и бронзу с чемпионата Казахстана. До создания клуба все эти национальные спортивные дисциплины были в городе разрознены – одни занимались в школах, другие в арендованных помещениях, а сейчас все они собрались и развиваются под одной крышей. Я надеюсь, это даст импульс для развития и к следующим Играм кочевников мы подготовим ещё больше спортсменов", – поделился мнением руководитель клуба Болат Акжигитов.

В клубе занимается 1180 спортсменов по девяти видам спорта и трём возрастам – юноши, молодёжь и взрослые.

Напомним, пятые Всемирные игры кочевников состоятся в казахстанской столице с 8 по 13 сентября. Астана примет свыше двух тысяч участников и больше сотни тысяч туристов из разных стран.