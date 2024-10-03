О поддержке населения работы Народного штаба референдума рассказал Ерлан Кошанов
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О работе Народного штаба референдума по строительству АЭС на II Форуме депутатов маслихатов всех уровней рассказал Председатель Мажилиса Парламента, передает BaigeNews.kz.
Ерлан Кошанов отметил, что предстоящий общенародный референдум уже третий за всю историю Независимости Казахстана. Глава государства с первых дней своего президентства говорит, что решения по наиболее важным для народа вопросам будут приниматься вместе с обществом, продолжил спикер Мажилиса. Это новая политическая культура, находит широкую поддержку у наших граждан.
"Понимая важность предстоящего референдума для судьбы страны, ведущие партии, общественные организации объединились в Народный штаб. Организованы региональные штабы во всех областях страны. Все сидящие сегодня в зале депутаты маслихатов активно задействованы в этой работе. За этот месяц проведена масштабная агитационная кампания, которая дошла до каждого отдаленного населенного пункта. Были проведены тысячи живых встреч. Ведущие казахстанские эксперты доступно разъясняли народу перспективы АЭС. Объясняли беспочвенность всевозможных страхов. Работа Штаба приобрела по-настоящему просветительский характер. И самое главное, объехав всю страну, мы члены Штаба, почувствовали реальную поддержку со стороны нашего населения", - подчеркнул Ерлан Кошанов.
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