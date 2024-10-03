О поддержке населения работы Народного штаба референдума рассказал Ерлан Кошанов

О работе Народного штаба референдума по строительству АЭС на II Форуме депутатов маслихатов всех уровней рассказал Председатель Мажилиса Парламента, передает BaigeNews.kz.

Ерлан Кошанов отметил, что предстоящий общенародный референдум уже третий за всю историю Независимости Казахстана. Глава государства с первых дней своего президентства говорит, что решения по наиболее важным для народа вопросам будут приниматься вместе с обществом, продолжил спикер Мажилиса. Это новая политическая культура, находит широкую поддержку у наших граждан.