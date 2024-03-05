О плохой видимости на дорогах предупредили автомобилистов в "КазАвтоЖол"
Сегодня, 10:29
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Сегодня, 10:29Сегодня, 10:29
84Фото: baigenews.kz
Дорожники обратились к автомобилистам в связи с ухудшением погодных условий на дорогах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
"В Западно-Казахстанской, Туркестанской, Костанайской, Актюбинской, Жамбылской и Павлодарской областях ожидается туман. Возможно ограничение видимости на автодорогах.
Также, в Павлодарской области прогнозируется гололед", - говорится в сообщении.
В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях и в городе Астана наблюдается усиление ветра с порывами до 18-20 м/сек.
"Уважаемые пользователи республиканских автомобильных дорог! Просим вас соблюдать правила безопасности дорожного движения и учитывать погодные условия при планировании дальних поездок", - отметили в "КазАвтоЖол".
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