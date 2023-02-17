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  • О плачевном состоянии автодорог заявили предприниматели ВКО
рixabay Сегодня, 01:31
158
Сегодня, 01:31
158
Фото: рixabay

О плачевном состоянии автодорог заявили предприниматели ВКО

По их информации, перевозчики из России отказываются доставлять грузы в Казахстан из-за состояния дорог, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

На заседании комитета машиностроения Палаты предпринимателей ВКО обсудили наиболее актуальные проблемы своей отрасли. В частности, речь шла о ремонте дорог и логистике.

"Одной из острых проблем субъектов бизнеса остается состояние дорог республиканского значения от границы Российской Федерации до Шемонаихи, от Шемонаихи до Бородулихи, от Усть-Каменогорска до Семея", — отметили в пресс-службе палаты.

По словам председателя комитета машиностроения Владимира Аксенова, перевозчики из России наотрез отказываются доставлять грузы в Казахстан из-за плачевного состояния наших дорог.

"Автомобильный переход от Шемонаихи до Усть-Каменогорска — это участок трассы республиканского значения. На 2023 год мы закладывали деньги уже даже не на реконструкцию и капитальный ремонт, а на средний ремонт участков этой автомобильной дороги, но, к сожалению, профильное министерство не поддержало нас. Что касается среднего ремонта, то после разделения региона на две области из 12 объектов где-то 8-9 перешли в область Абай, а у нас остались объекты среднего ремонта только от Усть-Каменогорска в сторону Рахмановских ключей. Также сейчас мы "пробиваем" средний ремонт трассы Усть-Каменогорск – Риддер и планируем в 2023 году закончить ремонт дороги по направлению к Аягозу",  — рассказал представитель областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Нурлан Азимбаев. 

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#Усть-Каменогорс #дороги #предприниматели
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:31
158
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