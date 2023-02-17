О плачевном состоянии автодорог заявили предприниматели ВКО

Фото: рixabay

По их информации, перевозчики из России отказываются доставлять грузы в Казахстан из-за состояния дорог, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

На заседании комитета машиностроения Палаты предпринимателей ВКО обсудили наиболее актуальные проблемы своей отрасли. В частности, речь шла о ремонте дорог и логистике.

"Одной из острых проблем субъектов бизнеса остается состояние дорог республиканского значения от границы Российской Федерации до Шемонаихи, от Шемонаихи до Бородулихи, от Усть-Каменогорска до Семея", — отметили в пресс-службе палаты.

По словам председателя комитета машиностроения Владимира Аксенова, перевозчики из России наотрез отказываются доставлять грузы в Казахстан из-за плачевного состояния наших дорог.