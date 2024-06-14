О перспективах развития городов Конаев и Алатау рассказали президенту

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматинской области Марата Султангазиева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Марат Султангазиев доложил об основных показателях социально-экономического развития региона за январь-май 2024 года.

“Валовый региональный продукт области достиг 5 трлн тенге, по этому показатели она занимает пятое место в стране. Краткосрочный экономический индикатор за январь-апрель составил 107,9%. Обрабатывающая отрасль занимает лидирующее положение в общем объеме промышленности (88,5%)”, - сообщил аким.

Глава региона рассказал, что наблюдается значительная динамика роста в таких отраслях, как сельское хозяйство, услуги связи, транспорт, строительство и торговый сектор.

По информации Марата Султангазиева, на территории области 7 индустриальных зон. Инвестиционный портфель региона до 2030 года включает в себя 207 проектов на 3,7 трлн тенге. В этом году будет реализовано 58 проектов на 446,7 млрд тенге с созданием 5,3 тыс. рабочих мест.

“На начало 2024 года в регионе действует 136,7 тыс. субъектов МСБ, что на 6,3% больше, чем в предыдущем году. В рамках программы "Ауыл аманаты" создано 53 сельскохозяйственных кооператива, 46 из которых получили финансовую поддержку”, - отметил он.

Также Марат Султангазиев доложил, что в регионе планомерно решаются социальные вопросы, в том числе проблема трехсменных школ.

“Жители Алматинской области активно участвовали в благоустройстве общественных пространств и массовой посадке деревьев. За время акции было собрано 19506 тонн мусора, очищено более 6600 гектаров территории”, - добавил аким.

Глава государства назвал инициативу "Таза Қазақстан" важным шагом к формированию экологической культуры и дал поручение акиму продолжить данную работу на постоянной основе.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития областного центра Қонаев, нового города Алатау и всей агломерации. Главе государства представили промежуточные результаты разработки градостроительной документации.

Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу над исполнением стратегических планов развития области, а также активизировать усилия по взаимодействию с потенциальными инвесторами для реализации флагманского проекта Alatau City.