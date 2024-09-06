О перспективах атомной энергетики в Казахстане рассказал студентам глава Минэнерго

Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев провёл встречу с молодёжью в Кокшетау. Темой обсуждения стал "Мирный атом", передаёт BaigeNews.kz.

Студентам университетов имени Уалиханова, Мырзахметова, Академии гражданской защиты и Гуманитарно-технической академии министр рассказал о значении атомной энергетики для Казахстана, подчеркнув её важность для устойчивого развития страны и безопасности.

Он отметил, что сегодня угольные станции обеспечивают 66% выработки электроэнергии в стране, доля выработки ВИЭ достигла около 6%.

К 2035 году потребление электроэнергии прогнозируется на уровне 152,4 млрд кВтч. При этом выработка действующих на сегодня энергоисточников по ряду объективных причин снизится и составит меньше 135 млрд кВтч. В этой связи, к 2035 году требуется обеспечить ввод новых генерирующих мощностей суммарной мощностью 26,5 ГВт.

Весь мир движется к углеродной нейтральности. Поэтому международные финансовые институты отказываются инвестировать в строительство угольных электростанций. В то же время, реализовать масштабный ввод газовой генерации Казахстан не может из-за ограниченности ресурсов в стране.

По словам министра, возобновляемые источники энергии не могут служить надёжным базовым источником генерации электроэнергии из-за их зависимости от природно-климатических условий, которые делают их работу непредсказуемой. Именно поэтому строительство АЭС представляется единственно верным решением для замены выбывающих мощностей и обеспечения энергонезависимости Казахстана.

Глава Минэнерго рассказал студентам о мировой практике эксплуатации ядерных реакторов, современных мерах обеспечения их безопасности.

Молодёжь активно участвовала в диалоге, задавая вопросы о перспективах атомной энергетики, её роли в обеспечении экологической безопасности и экономического роста.

По итогам встречи молодёжь получила понимание перспектив атомной энергетики в Казахстане и её вклада в устойчивое развитие. Студенты выразили заинтересованность в будущем энергетической отрасли и её влиянии на экологическую ситуацию в стране.

Кроме того, министр энергетики ознакомился с работой ТОО "Кокшетау Энерго" и на встрече с трудовыми коллективами предприятия объяснил важность строительства АЭС. Он подчеркнул, что устойчивый рост экономики страны сопровождается увеличением спроса на электроэнергию. Для реализации новых проектов в таких секторах, как промышленность, металлургия, транспорт, IT, фармацевтика, переработка сельскохозяйственной продукции и других, уже сейчас необходим значительный объем электроэнергии.