О переходе на трёхзвенную модель уголовного судопроизводства рассказали в Генпрокуратуре

Фото: egemen.kz

О мерах по переходу к очередному этапу внедрения трехзвенной модели уголовного процесса рассказали в Генпрокуратуре, передаёт BaigeNews.kz.

1 сентября 2020 года главой государства поручил реформировать уголовную сферу и внедрить трёхзвенную модель уголовного судопроизводства.

"Это стало отправной точкой в реформе правоохранительной системы. Весь процесс разделён на несколько этапов, главной целью которого, является чёткое разграничение полномочий между органом расследования, прокуратурой и судом. Такое разграничение создаёт правозащитный барьер, ограждая от необоснованных решений органов следствия", - сообщили в ГП.

Весь процесс оцифрован и проходит в электронном формате, что обеспечивает незамедлительное пресечение нарушений и прозрачность уголовного процесса.

Прокурор в этом механизме даёт независимую оценку доказательствам, согласовывает ключевые процессуальные решения и предъявляет обвинение.

В надзорном органе сообщили, что ключевые процессуальные решения без согласия прокурора не имеют юридической силы и не влекут правовых последствий.

"С внедрением первого этапа трёхзвенной модели прокуроры с 2021 года утверждают все ключевые решения органов следствия. За это время прокуроры путём отказа в согласовании пресекли принятие более 80 тысяч (в 2021 году – 53 270, 2022 году – 28 180) незаконных решений, затрагивающих права участников процесса. Не допустили необоснованное вовлечение в уголовную орбиту почти 6 тысяч лиц (в 2021 году – 3771, 2022 году - 2224), что в 20 раз больше, чем до внедрения трёхзвенной модели", - добавили в ведомстве.

С 2022 года начался второй этап внедрения трехзвенной модели, на котором прокурорами составляются обвинительные акты по преступлениям особо тяжкой категории.

Второй этап усиливает механизм независимой правовой оценки прокурором доказательств и персонализирует его ответственность при предании обвиняемого суду.

К слову, в прошлом году с отчетом о завершении досудебного расследования поступило прокурору более 1200 дел, из них на дополнительное расследование возвращено порядка 80 дел, по остальным составлены обвинительные акты с направлением дел в суд, более 800 лиц осуждено.

В текущем году обвинительные акты составляются также по коррупционным делам, а с 2024 года – по остальным категориям.