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О передающемся через кошек опасном заболевании предупредили в США

Сегодня, 19:27
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 19:27
Сегодня, 19:27
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Фото: pixabay.com

Чиновники американского штата Миннесота серьезно обеспокоены по поводу вспышки случаев туляремии — инфекционного заболевания, которое своим течением напоминает брюшной тиф, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Daily Mail

В этом году в штате уже зафиксировали 21 случай заражения инфекцией. За весь прошлый год было столько же инцидентов. По всей стране также растет число заболевших так называемой "кроличьей лихорадкой": с 2011 по 2019 количество инфицированных выросло на 60%. 

Медики говорят, что причиной такого всплеска стал растущий контакт кошек с дикими животными. Домашние питомцы подхватывают инфекцию от зайцев, кроликов и полевок, а потом могут передать ее хозяину.

Болезнь начинается с резкого скачка температуры до 38,5 - 40°C, сильной головной боли, головокружения. Инфекцию лечат антибиотиками, но если вовремя не начать лечение, то может развиться смертельно опасный сепсис. 

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