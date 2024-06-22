О передающемся через кошек опасном заболевании предупредили в США

Чиновники американского штата Миннесота серьезно обеспокоены по поводу вспышки случаев туляремии — инфекционного заболевания, которое своим течением напоминает брюшной тиф, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Daily Mail

В этом году в штате уже зафиксировали 21 случай заражения инфекцией. За весь прошлый год было столько же инцидентов. По всей стране также растет число заболевших так называемой "кроличьей лихорадкой": с 2011 по 2019 количество инфицированных выросло на 60%.

Медики говорят, что причиной такого всплеска стал растущий контакт кошек с дикими животными. Домашние питомцы подхватывают инфекцию от зайцев, кроликов и полевок, а потом могут передать ее хозяину.

Болезнь начинается с резкого скачка температуры до 38,5 - 40°C, сильной головной боли, головокружения. Инфекцию лечат антибиотиками, но если вовремя не начать лечение, то может развиться смертельно опасный сепсис.