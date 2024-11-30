О переброске военной техники для учений предупредили в Минобороны
В ведомстве просят граждан не распространять ложные сообщения.
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В Министерстве обороны РК предупредили казахстанцев о запланированных комплексных тактико-строевых занятиях и тренировках военнослужащих в начале декабря, передаёт BaigeNews.kz
"С началом нового периода боевой учебы все органы военного управления, воинские части и учреждения Вооруженных сил будут приведены в высшие степени боевой готовности. В первых числах декабря армейские подразделения будут подняты по тревоге для совершения марша на полигоны и в учебные центры. Планируется переброска личного состава и передвижение колонн военной техники к местам проведения комплексных тактико-строевых занятий и тренировок. В целях безопасности доводим, что на отдельных участках дорог в регионах не исключается временное ограничение дорожного движения", — говорится в сообщении Минобороны РК.
В ведомстве просят граждан и представителей СМИ не распространять ложные сообщения и доверять только официальным источникам информации.
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