О переброске военной техники для учений предупредили в Минобороны

В Министерстве обороны РК предупредили казахстанцев о запланированных комплексных тактико-строевых занятиях и тренировках военнослужащих в начале декабря, передаёт BaigeNews.kz

"С началом нового периода боевой учебы все органы военного управления, воинские части и учреждения Вооруженных сил будут приведены в высшие степени боевой готовности. В первых числах декабря армейские подразделения будут подняты по тревоге для совершения марша на полигоны и в учебные центры. Планируется переброска личного состава и передвижение колонн военной техники к местам проведения комплексных тактико-строевых занятий и тренировок. В целях безопасности доводим, что на отдельных участках дорог в регионах не исключается временное ограничение дорожного движения", — говорится в сообщении Минобороны РК.