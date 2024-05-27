О паводковой ситуации в Атырауской области рассказали в МЧС Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Вторые сутки в Махамбетском и Индерском районах наблюдается спад уровня воды в реке Жайык. В Атырау с 8:00 утра отметка на гидропостах увеличилась на 2 см и составила 597 см. В связи с этим министр по ЧС Чингис Аринов поручил продолжить берегоукрепительные работы и вести круглосуточный мониторинг состояния защитных сооружений.

Также глава ведомства, спустившись вниз по течению реки Жайык, провёл визуальный осмотр насыпных дамб. При посещении населённого пункта Жалгансай Махамбеткого района министр ознакомился с ходом работ по откачке паводковых вод. Напомним, 22 мая вблизи села произошёл размыв земляной дамбы, из-за чего подъездная дорога к селу оказалась в воде. Отметим, что за минувшие сутки специальной техникой было откачено более 450 тысяч кубометров воды.

С апреля в регионе усилена группировка спасателей. Дополнительно были стянуты сотрудники МЧС из Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Актюбинской, Мангистауской областей, города Шымкент и военнослужащие воинской части 52 859 МЧС РК.

В случае необходимости в местах подтопления спасатели МЧС переправляют людей на технике повышенной проходимости, в том числе и на плавательных средствах.