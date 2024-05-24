О паводковой ситуации в Актюбинской области рассказали спасатели

Спасатели Актюбинской области продолжают вести берегоукрепительные работы в связи с паводковой ситуацией в Иргизском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В селе Куйлыс и Жайсанбай продолжаются берегоукрепительные работы.