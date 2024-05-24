О паводковой ситуации в Актюбинской области рассказали спасатели
Сегодня, 11:18
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Сегодня, 11:18Сегодня, 11:18
212Фото: скриншот
Спасатели Актюбинской области продолжают вести берегоукрепительные работы в связи с паводковой ситуацией в Иргизском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
В селе Куйлыс и Жайсанбай продолжаются берегоукрепительные работы.
"За сутки уложено 5150 мешкотар и 164 тонн инертных материалов. На месте работают группировки спасателей и военнослужащие ВЧ 20982 МЧС РК.
Для оказания помощи в доставке средств первой необходимости в с. Жайсанбай направлен тягач - транспортёр на гусеничном ходу", - сообщили в МЧС.
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