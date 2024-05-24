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О паводковой ситуации в Актюбинской области рассказали спасатели

Сегодня, 11:18
АВТОР
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скриншот Сегодня, 11:18
Сегодня, 11:18
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Фото: скриншот

Спасатели Актюбинской области продолжают вести берегоукрепительные работы в связи с паводковой ситуацией в Иргизском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В селе Куйлыс и Жайсанбай продолжаются берегоукрепительные работы.

"За сутки уложено 5150 мешкотар и 164 тонн инертных материалов. На месте работают группировки спасателей и военнослужащие ВЧ 20982 МЧС РК.

Для оказания помощи в доставке средств первой необходимости в с. Жайсанбай направлен тягач - транспортёр на гусеничном ходу", - сообщили в МЧС.

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