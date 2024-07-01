О новых способах мошенничества предупредили казахстанцев

В Казахстане участились случаи мошенничества. Лже-сотрудники представляются судебными исполнителями, требуя от граждан погасить задолженность, в противном случае сообщают о блокировке счетов, имущества и т.д. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали, передаёт BaigeNews.kz.

"Если Вам поступил такой звонок или пришло сообщение, рекомендуем самостоятельно проверить информацию на официальных сайтах Министерства юстиции, Республиканской и региональной палаты частных судебных исполнителей, а при необходимости позвонить в банк. Для проверки сведений о наличии исполнительного производства, Вам нужно в поисковике интернет-браузера написать АИС ОИП (Автоматизированная информационная система органов исполнительного производства), далее надо выбрать вкладку "Реестр должников и запретов" и ввести только свой ИИН. Аналогичный поиск можно осуществить через приложение "АИС ОИП", - сказал Талгат Уали.

Официальный представитель Минюста также отметил, если Вы являетесь должником, там выйдет информация по Вашей задолженности, имя судебного исполнителя и его телефон. "Если Вы не являетесь должником, то оранжевым цветом выйдет надпись "По запросу ничего не найдено". Это означает, что никто не мог и не сможет наложить арест на Ваши счета и имущество", - пояснил он.