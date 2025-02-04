В Национальном банке Казахстана выявили случаи размещения в Сети информации о предоставлении услуг по инкассации ценностей компаниями, которые не имеют лицензии НБК, передаёт BaigeNews.kz.

"Зафиксированы случаи неправомерного использования реквизитов лицензии НБК, которая фактически была выдана другой организации. Эти данные были размещены на сайте некой организации, именующей себя ТОО "Служба инкассации "BRINKS" (не путать с зарубежной инкассаторской компанией The Brink’s Company) с целью создания ложного представления о законности своей деятельности. Заключение договоров с подобными организациями и передача им ценностей на инкассацию несут риски", - заявили в Нацбанке.

НБК призывает граждан и юридические лица быть бдительными и пользоваться услугами организаций, имеющих лицензию на осуществление услуг по инкассации.