Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на заседании правительства сообщил о мерах ведомства против кибер-мошенниках, передает BaigeNews.kz.

По его словам, на сегодня запущен госсервис контроля доступа к персональным данным. К нему подключено более 70% государственных информационных систем. Сервис разрешает доступ к данным только при получении согласия гражданина. Созданы информационные интернет-ресурсы Сitizensec. kz и NomadGuard. kz.

Созданы антифрод-центры для выявления и блокирования звонков мошенников. Они интегрированы с антифрод-центром Нац банка.

"Вводится биометрическая регистрация при покупке новых SIM-карт, а также ответственность за незаконную передачу SIM-карт третьим лицам. Запущен и активно используется населением сервис "Стоп-кредит", — отметил министр.

Кроме того,по его словам, законодательно ужесточена ответственность за нарушение защиты персональных данных и незаконное использование SIM-боксов. Также для усложнения действий мошенников разработан еще ряд мер, которые сейчас находятся на рассмотрении депутатов Парламента.