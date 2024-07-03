О новых перспективах развития сотрудничества КНР и РК рассказал Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с заявлением для СМИ, сообщил в каких сферах КНР намерена расширять сотрудничество с Казахстаном, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В начале своего выступления Си Цзиньпин подчеркнул, что это его пятый по счёту визит в Казахстан и очередная встреча с президентом Касым-Жомартом Токаевым спустя 9 месяцев. Он отметил, что подписание в ходе переговоров документов послужит новым толчком для высококачественного развития двусторонних отношений.

"Мы единодушно считаем, что Китай и Казахстан переживают ключевые стадии национального развития и возрождения, вместе мы двигаемся по пути модернизации. Будем развивать и приумножать сложившуюся добрую традицию взаимоподдержки, укреплять политическое взаимодоверие, способствовать соблюдению национальных стратегий развития, поддерживать друг друга в защите коренных интересов, взаимно быть надежной опорой друг для друга", - заявил глава КНР.

Также он подчеркнул, что КНР намерена осуществлять высококачественное сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс и один путь", способствовать достижению новых результатов по сотрудничеству в практических сферах.

По словам Си Цзиньпина, поставлена новая задача удвоить товарооборот в кратчайшие сроки. Кроме того, стороны договорились непрерывно углублять сотрудничество в традиционных секторах, таких как торговля и экономика, инвестиции, индустриализация, транспортная взаимосвязанность и энергетика.

"Будем тщательно реализовывать Дорожную карту по реализации программы торгово-экономического сотрудничества, стимулировать плодотворное продвижение проектов сотрудничества в сфере индустриализации, ускорять строительство Транскаспийского международного транспортного маршрута и третьей трансграничной железной дороги между нашими странами. Намерены сообща культивировать новые точки роста в сферах ключевых минеральных ресурсов, альтернативных источников энергии, научных и технических инноваций, авиации и космоса, цифровой экономики. Будем постоянно поднимать практическое сотрудничество на качественно новый уровень", - сказал Си Цзиньпин.

Вместе с тем, сегодня главы двух стран вместе открыли культурные центры и филиал Пекинского университета языка и культуры в Казахстане. Принято решение об открытии в Казахстане второй мастерской Лу Бань, а также проведения в следующем году года туризма Китая в Казахстане. Си Цзиньпин уверен, что всё это будет способствовать сближению и взаимопониманию двух народов.