О новой волне коронавируса предупреждают специалисты

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Новыми мутациями штамма "омикрон" и циркуляцией нескольких вирусов одновременно обеспокоены в странах Европы и США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Специалисты предупреждают о надвигающейся волне коронавируса. Она может обрушиться на регион в ближайшие недели. COVID-19 постепенно отходил на второй план, практически исчез с радаров мировых таблоидов, а в последнее время о нём вновь заговорили. В Штатах разгорается так называемая "тридемия". Чаще всего болеют дети. Но теперь не только коронавирусом, активизировались и другие инфекции.

"На прошлой неделе один из новых вариантов "омикрона", который называется BQ. 1, был индентифицирован как минимум в пяти странах ЕС. Согласно прогнозам, его подварианты станут доминирующими штаммами к середине ноября - началу декабря. На данный момент неизвестно, будет ли он трансмиссивным или вызывать более тяжёлые заболевания по сравнению с подвариантами BA.4 и BA. 5. Однако уже известно, что он более устойчив к приобретённому иммунитету от ковида", - сказал руководитель департамента Европейского агентства лекарственных средств по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

В мире уже практически не требуют паспортов вакцинации или ПЦР-тестов. Наличие прививки проверяют не везде. В Европе последней страной, где ещё действуют эти правила, остаётся Испания. Несмотря на улучшение ситуации с заболеваемостью и высокие показатели вакцинации, это европейское государство по-прежнему требует от всех путешественников результаты теста или сертификат о получении прививки.