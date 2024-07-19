О новой схеме мошенничества предупредили казахстанцев полицейские

Появилась новая схема мошеннических атак — в ней злоумышленники вымогают деньги голосами родственников и друзей, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

Мошенники взламывают аккаунты в мессенджерах и социальных сетях, генерируют голос владельца аккаунта, используя имеющиеся голосовые образцы в переписках, и рассылают по всем чатам короткое голосовое сообщение с просьбой выслать денег.

Схема опасна тем, что мошенники используют несколько факторов идентификации жертвы — аккаунт, голос и банковскую карту. Это вызывает больше доверия к отправителю.

В данном случае жертвами становятся два человека — тот, кто получает голосовые сообщения, и тот, от чьего имени они приходят.

С начала текущего года сотрудниками департамента полиции Павлодарской области выявлено 30 фактов, где мошенники взламывали аккаунты и рассылали родственникам и друзьям жертвы сообщения с просьбой одолжить денег.

Чтобы не стать жертвой мошенников, полицейские рекомендуют удалять голосовые сообщения сразу после прослушивания, установить автоудаление всей переписки, не выкладывать в сеть видео с голосом, придумать с близкими секретный пароль для таких случаев.

А если вы получили подобные голосовые или обычные сообщения от родных и близких, сотрудники полиции рекомендуют сначала связаться с ними по альтернативному каналу связи. Не бойтесь упустить время, лучше взять паузу и перестраховаться.

Сделайте свои соцсети приватными, ограничьте доступ к образцам вашего голоса и к списку друзей. Подобные действия помогут свести риски попасться на уловки мошенников к минимуму.



