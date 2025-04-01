О новом виде мошенничества предупреждают казахстанцев
Мошенники обещают высокооплачиваемую работу.
Сегодня, 09:38
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Сегодня, 09:38Сегодня, 09:38
146Фото: Delfi
В сети появился новый подозрительный сайт, заманивающий казахстанцев обещаниями лёгкого заработка на переписывании текстов, передаёт BaigeNews.kz.
• Высокие обещания - от 600 тенге за каждую страницу текста;
• Сначала просят заплатить за открытие "личного кабинета" - обычно это около 5000 тенге;
• Привлекательные обещания - потенциальный заработок до 400 000 тенге в месяц.
Но как только деньги получены, администраторы исчезают, а переписка с ними удаляется. Вернуть деньги уже невозможно.
К слову, новый сайт скрывается под адресом https://rabotafrls.com/kz.
Ранее мы сообщали, что мошенники используют имя Геннадия Головкина.
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