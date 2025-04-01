В сети появился новый подозрительный сайт, заманивающий казахстанцев обещаниями лёгкого заработка на переписывании текстов, передаёт BaigeNews.kz.

• Высокие обещания - от 600 тенге за каждую страницу текста;

• Сначала просят заплатить за открытие "личного кабинета" - обычно это около 5000 тенге;

• Привлекательные обещания - потенциальный заработок до 400 000 тенге в месяц.

Но как только деньги получены, администраторы исчезают, а переписка с ними удаляется. Вернуть деньги уже невозможно.

К слову, новый сайт скрывается под адресом https://rabotafrls.com/kz.

Ранее мы сообщали, что мошенники используют имя Геннадия Головкина.