О неправильной формулировке вопросов для присяжных заявил адвокат Байжанова

В суде Астаны рассматривают апелляционные жалобы на приговор по делу Куандыка Бишимбаева и Бакытжана Байжанова. Защитники Байжанова не довольны формулировкой вопросов для присяжных заседателей. Они считают, что именно из-за этих неправильных вопросов их подзащитного незаконно осудили, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Защитник Газиз Ынтыкпаев сообщил, что основной вопрос для присяжных сформулирован так, что на него практически невозможно было ответить отрицательно. Вопрос звучал так: "Доказано ли, что имело место деяние, а именно приняты меры для того, чтобы скрыть следы совершённого преступления? Первое – препятствовали сотруднику государственного органа пройти в ресторан. Второе – перекрыли вход в вип-кабинку, закрыли ресторан, распустили сотрудников ресторана, удалил видеозаписи с камер видеонаблюдения, отключил видеокамеру в ресторане, перевезли телефон Нукеновой в другое место, несколько раз приносил женскую одежду в ресторан. Обратите внимание на использованную судом фразу: "чтобы скрыть совершённое преступление".

Ынтыкбаев утверждает, что ключевая фраза здесь – преступление. Такой вопрос для присяжных предполагает сокрытие следов любого преступления. В то время как Байжанов обвиняется исключительно в сокрытии следов особо тяжкого преступления, в умышленном причинении смерти другому человеку.