О необходимости внедрения уроков финансовой грамотности и цифровой гигиены заявил Президент

Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании Палат Парламента, заявил о необходимости внедрения уроков финансовой грамотности и цифровой гигиены, передаёт BaigeNews.kz.

"Широкое проникновение цифровых технологий в повседневную жизнь людей сопровождается ростом количества разного рода мошенничеств. Мы это уже видим. Поэтому в современных реалиях знание основ экономики и финансов, обладание элементарными цифровыми навыками становится особенно важным. В этой связи хочу отметить проект "Қарызсыз қоғам", инициированный партией "Amanat" для повышения финансовой грамотности граждан. В прошлом году проект охватил 65 тысяч человек, и в текущем году он будет значительно расширен. Правительству совместно с финрегуляторами необходимо внедрить в школах и вузах образовательные программы по основам финансовой грамотности и цифровой гигиены. Это усилит иммунитет казахстанцев к разного рода мошенническим схемам. Всем уполномоченным органам требуется принять решительные меры противодействия мошенничеству и сопутствующим правонарушениям, от которых страдают добропорядочные граждане", - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что в настоящее время разрабатывается проект нового Закона "О профилактике правонарушений". Его реализация потребует консолидации усилий госаппарата и общества. Только в этом случае можно изменить ситуацию, обеспечить верховенство закона и безопасность граждан, считает Президент.

"Во всех обществах, в нашем в том числе, существуют запросы на такие базовые категории, как справедливость и безопасность. Полноценное удовлетворение этих основных потребностей является надежным показателем эффективности государства", - подчеркнул Токаев.

Он также подчеркнул, что в стране значительно расширена свобода выражений мнений, создана возможность для участия граждан в процессе принятия государственных решений.

"Вместе с тем нашим стратегическим приоритетом остается обеспечение безопасности граждан – фундаментальной ценности для каждого человека и общества в целом. За последние годы мы уже добились существенного прогресса в формировании безопасной среды. На наших улицах, в общественных местах нет разгула преступности и беззакония. А ведь во многих странах, в том числе и в некоторых развитых государствах, бушует настоящая эпидемия преступности и беспорядков. Но почивать на лаврах нам никак нельзя", - сказал Токаев.

Глава государства добавил, что одна из его основных задач - сделать Казахстан территорией комфортной и безопасной жизни. Перед правоохранительными и профильными государственными органами поставлена задача – обеспечить всестороннюю безопасность граждан, подчеркнул Токаев.