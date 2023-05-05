О необходимости трупного донорства в Казахстане вновь заговорили в Минздраве

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С призывом активно развивать трупное донорство в стране выступила представитель ассоциации гемодиализных пациентов Айжан Кударова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЗ РК. Она также затронула вопрос о целесообразности выделения квот со стороны государства для пересадки органов за рубежом. В ответ министр сообщила, что в этом году идут переговоры с Республикой Беларусь по пересадке почек казахстанским детям.

Отметим, министр здравоохранения Ажар Гиният в мажилис зале ведомства провела встречу с лицами с инвалидностью, совместно с депутатами парламента, руководителями структурных подразделений МЗ РК, столичного управления здравоохранения.

Приглашенные участники встречи поднимали вопросы развития трупного донорства для спасения больных, стоящих в очереди на трансплантацию почки, создания безбарьерной среды для лиц с особыми потребностями в медицинских организациях, четкого регламентирования санаторно-курортного лечения, подтверждения инвалидности для детей с ментальными нарушениями здоровья.

Напомним, что на сегодня в Казахстане 3400 человек с тяжелой почечной недостаточностью стоят в очереди на трансплантацию донорского органа, из них 80 детей.

"Мы сейчас ведем совместную работу с Минтруда по разработке единых стандартов санаторно-курортного лечения, где все будет регламентировано относительно количества и качества услуг. Что касается безбарьерной среды для инвалидов в медицинских организациях, то в правилах оказания ПМСП указаны требования по созданию условий для лиц с инвалидностью, другое дело, что они не соблюдаются на уровне местных органов", - сказала глава Минздрава, отвечая на вопрос жителя Карагандинской области.

В ответ на обращение жителей города Байконыр по улучшению и доступности медицинской помощи, по обеспеченности специальным медицинским оборудованием для лиц с инвалидностью, узкими специалистами, министр поручила организовать выезд руководителя управления здравоохранения Кызылординской области для встречи с населением по решению поднятых вопросов.

Также было поручено ознакомить и направить на уровень местных органов копию приказа Министерства здравоохранения, в котором предусмотрено оснащение специальным медицинским оборудованием для лиц с инвалидностью.

В ходе встречи Ажар Гиният дала исчерпывающие ответы на каждый вопрос, также поручила структурным подразделениям ведомства отработать пути решения проблемных ситуаций, озвученных лицами с инвалидностью.