О необходимости расширения торгово-экономических связей между членами ШОС заявил Токаев

Одним из приоритетных направлений сотрудничества государств-членов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил расширение торгово-экономических связей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В мировой экономике набирают обороты неблагоприятные тенденции. По данным Всемирного банка, темпы роста глобальной экономики в этом году замедлятся. Очевидно, что мировая экономика нуждается в новых точках роста и совершенно иной парадигме развития. Поэтому важными задачами Шанхайской организации, на наш взгляд, являются расширение торгово-экономической кооперации, создание условий для свободного передвижения капитала и технологий, борьба с климатическими вызовами", - сказал президент Казахстана.

Он добавил, что рост взаимной торговли становится общей тенденцией для пространства ШОС. Так, торговля Казахстана со странами ШОС по итогам прошлого года выросла на 6,5%. Страны ШОС имеют солидную технологическую базу и обладают колоссальным рынком для развития всех жизненно важных секторов экономики.

"Существенно продвинуться в данном направлении поможет выработка специальных налоговых, таможенных и миграционных режимов. В этой связи актуальным остается предложение Казахстана о создании Базы экономических преференций ШОС. Очевидной стала потребность в создании единой площадки для обсуждения и утверждения инвестиционных проектов. Предлагаем создать Механизм финансового обеспечения проектной деятельности на базе Международного финансового центра "Астана". Китай, Россия, Индия, Узбекистан, Кыргызстан уже активно работают на этой площадке. В целом, 20% резидентов МФЦА – это компании из стран ШОС", – отметил Президент.

Ещё одно направление сотрудничества, о котором сказал казахстанский лидер, – укрепление транспортной связанности путем создания эффективных коридоров и надежных цепочек поставок.