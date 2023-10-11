О необходимости ещё одного репатриационного рейса из Израиля высказался Карабаев

Министр транспорта РК Марат Карабаев ответил на вопрос о том, планируется ли организовать ещё один репатриационный рейс из Израиля, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Марат Карабаев в кулуарах мажилиса сообщил, что дополнительный репатриационный рейс из Израиля в Казахстан не рассматривается.

"В целом вчера был осуществлён рейс по маршруту Тель-Авив - Актау - Алматы. 160 граждан. При этом, возможности борта были 180 человек. Все желающие вернуться в страну граждане, были доставлены на территорию Республики Казахстан", - сказал он.

Он добавил, что из 166 пассажиров 42 были иностранцами.