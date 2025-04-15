Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства дал ряд поручения в связи с подготовкой к пожароопасному периоду, передает BaigeNews.kz.

"К пожароопасному периоду не готовы лесные учреждения Актюбинской, Павлодарской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей", - сказал глава правительства.

В этой связи Бектенов поручил акимам регионов активизировать работу по подготовке к пожароопасному сезону и взять этот вопрос на личный контроль.

Глава правительства подчеркнул, что в этом году ожидается жаркое и засушливое лето, что говорит о высоком риске пожаров. Особенно на западе, востоке и юге страны.

"Возгорания в степных зонах и лесах уже регистрируются практически каждый день. Поэтому всем службам надо реагировать оперативно и скоординированно. Как показали проверки, не во всех регионах на должном уровне реализуется План мероприятий по предупреждению и ликвидации природных пожаров", - сказал Бектенов.

По его словам, не начаты работы по созданию минерализованных полос вокруг населенных пунктов в Жамбылской, Костанайской, Туркестанской, Актюбинской, Карагандинской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областях. Это прямая угроза селам в случае степного или лесного пожаров, считает премьер-министр.

Также он сообщил, что в Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Улытауской областях до сих пор не проведены работы по очистке территории населенных пунктов от сухой растительности и мусора.

В связи с этим Бектенов поручил до конца мая провести республиканские командно-штабные учения по реагированию на природные пожары с участием МЧС, Минэкологии и других ведомств. В ходе учений отработать взаимодействие при трансграничных пожарах, задействование вертолетов с водосливными устройствами и использование беспилотников.

Также он поручил поручил Минэкологии и акиматам усилить оснащение природоохранных и лесных учреждений, расширить охват системами раннего обнаружения пожаров, моделирования и алгоритмами тушения. Разработать и утвердить в Правительстве план-график исполнения.

Помимо этого акиматам поручено продолжить организацию пожарных постов и добровольных противопожарных формирований в населённых пунктах.

Ранее Олжас Бектенов поручил провести расследование по фактам пожара в двух регионах. Также поручил принять меры и наказать виновников.