О нарушении "Россельхознадзором" условий договора с ЕАЭС заявил депутат

Депутат Айдарбек Ходжаназаров на заседании мажилиса заявил о нарушении "Россельхознадзором" условий договора с ЕАЭС, передаёт BaigeNews.kz. В запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова он указал на то, что односторонние ограничения России на транзит казахстанского зерна и ряда сельскохозяйственной продукции через их территорию блокируют выдачу фитосанитарных сертификатов на зерно и зерновые культуры.

Ходжаназаров считает, что эти барьеры создают нагрузку на сельскохозяйственную отрасль и в целом на экономику страны. Казахстанские экспортёры несут большие финансовые потери, вагоны простаивают, сроки поставки продукции истекают.

"В итоге обязательства, закреплённые в контрактах, не исполняются. За это отечественные сельхозтоваропроизводители получают штрафы и несут большие убытки. В качестве доказательства приложением к этому документу направляем вам конкретные примеры. Подобные действия "Россельхознадзора" грозят порчей 25,2 миллиона тонн зерна, о которых хвалебно докладывали. Кроме того, мы теряем качество и время. Это не преувеличение: результаты труда фермеров, весь сезон работавших, не покладая рук, находятся на грани уничтожения. Если конкретизировать, введённые "Россельхознадзором" ограничения нарушают условия Договора о Евразийском экономическом союзе. Более того, это противоречит основным принципам свободного движения товаров и транзита между странами-членами Евразийского экономического союза", - сказал депутат.

Депутат заявил о необходимости начать официальные переговоры с Россией. Если "Россельхознадзор" откажется выполнить это требование, вопрос должен быть рассмотрен в судебной коллегии Евразийского экономического союза, считает Ходжаназаров.

Он также сообщил, что нужно пересмотреть тарифы на транзит российской продукции через Казахстан.

"Мы должны обеспечить законодательную защиту интересов казахстанских экспортёров, пострадавших от действий "Россельхознадзора". Предъявить иск российским партнёрам для возмещения убытков, связанных с задержкой и порчей недоставленных товаров", - сказал депутат.

Спикер отметил, что нужно нужно запустить другие логистические направления для экспорта казахстанской продукции. Например, организовать транспортировку через Каспийское море с участием Азербайджана, Ирана и Туркменистана.