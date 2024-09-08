О массовом отравлении школьников в Мангистау высказалась глава Минздрава

Министр здравоохранения страны Акмарал Альназарова прокомментировала массовое отравление детей в школьной столовой в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz.

"По поводу массового отравления учеников и работников школы №8 Мунайлинского района Мангистауской области. На место направлены 10 основных и 2 дополнительных бригад Областной станции скорой и неотложной медицинской помощи и пять бригад четвёртой категории обслуживания вызовов Мунайлинской центральной районной больницы. Дополнительно в медицинские организации выведены группы психологической помощи Областного центра психического здоровья. Ситуация, касательно здоровья детей, на контроле МЗ РК", — написала Акмарал Альназарова на своей странице в Facebook.

Напомним, с вечера 6 сентября от 21 ученика сельской школы начали поступать вызовы в скорую помощь. Дети жаловались на боли в животе, повышение температуры тела. Позже стало известно о том, что количество пострадавших выросло. Всего за медицинской помощью обратился 141 ребенок, за состоянием здоровья 82 из них наблюдат врачи поликлиники, 43 школьника находятся на домашнем контроле и 16 детейгоспитализированы в больницу. По словам врачей, состояние детей стабильное.

Массовое отравление расследует полиция, возбуждено уголовное дело по статье 304 части 1 УК РК.