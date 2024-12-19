О лингвистических проблемах в казахстанском кино заявил депутат
Это угрожает казахскому языку, считают в сенате.
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Казахстанское кино сталкивается с лингвистическими проблемами, которые угрожают чистоте казахского языка. Об этом в депутатском запросе заявил сенатор Руслан Рустемов, передает BaigeNews.kz.
По словам депутата, в последние годы на фоне увеличения количества фильмов на казахском языке наблюдается тревожная тенденция – вместо литературного и выразительного языка в кинолентах используются жаргон, сленг, а иногда и откровенно вульгарные выражения.
"Нынешнее состояние казахского языка в отечественных фильмах вызывает недовольство. Вместо того чтобы демонстрировать богатство и выразительность нашего языка, многие авторы картин используют смесь языков, жаргон и стилистически неуместные выражения. Это негативно сказывается на молодёжи, формируя у неё искажённое представление о казахской речи", – отметил сенатор.
Он подчеркнул, что смешение языков, ставшее нормой в казахстанских фильмах и телепередачах, является проблемой для казахского языка и негативно влияет на его развитие.
"Необходимо усилить требования к языковым нормам в кино и телеиндустрии. При написании сценариев фильмов обеспечивать соответствие текста литературным нормам казахского языка. Для сценаристов и режиссёров важно организовать специальные курсы по изучению норм казахского литературного языка. Развивать отечественную кино-критику, поддерживать издание журналов, в которых профессионалы отрасли будут давать оценки новым фильмам. Прошу рассмотреть вопрос освобождения национального кино от налогов, направляя часть доходов от проката зарубежных фильмов на развитие отечественного кинематографа", - предложил депутат Руслан Рустемов.
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