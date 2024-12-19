Казахстанское кино сталкивается с лингвистическими проблемами, которые угрожают чистоте казахского языка. Об этом в депутатском запросе заявил сенатор Руслан Рустемов, передает BaigeNews.kz.

По словам депутата, в последние годы на фоне увеличения количества фильмов на казахском языке наблюдается тревожная тенденция – вместо литературного и выразительного языка в кинолентах используются жаргон, сленг, а иногда и откровенно вульгарные выражения.

"Нынешнее состояние казахского языка в отечественных фильмах вызывает недовольство. Вместо того чтобы демонстрировать богатство и выразительность нашего языка, многие авторы картин используют смесь языков, жаргон и стилистически неуместные выражения. Это негативно сказывается на молодёжи, формируя у неё искажённое представление о казахской речи", – отметил сенатор.

Он подчеркнул, что смешение языков, ставшее нормой в казахстанских фильмах и телепередачах, является проблемой для казахского языка и негативно влияет на его развитие.