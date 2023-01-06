О ликвидации ОПГ и борьбе с мошенниками доложил Токаеву глава МВД

Фото: Телеграм-канал Aqorda

Глава государства принял в Акорде министра внутренних дел Марата Ахметжанова, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал Aqorda. Глава МВД доложил президенту о борьбе с преступностью и поделился со статистикой.

"Министерством принимаются меры по профилактике правонарушений, позволяющие существенно снизить количество убийств по стране. Усилена работа по раскрытию краж и скотокрадств. Благодаря изменению подходов к противодействию организованной преступности с акцентом на устранение причин и условий для их существования и источников финансирования были задержаны 24 лидера и 114 членов организованных преступных группировок. В рамках реализации комплексных мер по противодействию интернет-мошенничествам компаниями сотовых связей заблокировано 5,5 млн звонков с "подменных" номеров", - сообщил Ахметжанов.

По его информации, в Казахстане ликвидировали 6 ОПГ и пресекли работа 165 сайтов с признаками мошенничества. Кроме того, МВД совместно с другими правоохранительными и специальными органами выявлено 2781 наркопреступление, из незаконного оборота изъято более 15 тонн наркотиков и ликвидировано 70 нарколабораторий, а также заблокировано 1990 наркосайтов.