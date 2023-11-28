О крупных дорожных проектах рассказал министр транспорта Казахстана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На заседании правительства министр транспорта РК Марат Карабаев рассказал о том, что потребуется для того, чтобы начать реализацию крупных дорожных проектов, передаёт BaigeNews.kz.
Как отметил в своём выступлении министр транспорта РК Марат Карабаев, начало крупных проектов потребует увеличения производства дорожно-строительных материалов, а также строительного оборудования и дополнительного инженерного персонала.
По его словам, для предотвращения дефицита дорожного битума принимаются меры по переходу на цементобетонные дороги и импорту битума.
Министр отметил, что изучаются новые карьеры инертных материалов, предусматривается увеличение производства железобетонных изделий.
"В контрактах были прописаны конкретные требования по наличию у подрядчиков собственного парка дорожно-строительной техники.
Что касается подготовки специалистов, то в этом направлении начато внедрение профессиональной сертификации", - заверил Марат Карабаев.
Министр транспорта также сообщил, что одним из важных вопросов при реализации новых проектов является обеспечение земельными ресурсами.
"На сегодняшний день в процессе землеустройства проектов возникает ряд трудностей. В частности, процедуры возврата земли из частной собственности продолжаются от одного до трёх лет.
Поэтому акиматам необходимо с этого момента запретить новым проектам резервировать нужные земли и передавать их в частную собственность", - сказал Марат Карабаев.
Он также отметил, что по действующему механизму срок оформления карьеров составляет до одного года, что негативно сказывается на своевременной реализации проектов.
"В этой связи прорабатывается возложение задач по оформлению карьеров на проектные институты", - сказал министр.
Самое читаемое