О крупных дорожных проектах рассказал министр транспорта Казахстана

На заседании правительства министр транспорта РК Марат Карабаев рассказал о том, что потребуется для того, чтобы начать реализацию крупных дорожных проектов, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил в своём выступлении министр транспорта РК Марат Карабаев, начало крупных проектов потребует увеличения производства дорожно-строительных материалов, а также строительного оборудования и дополнительного инженерного персонала.

По его словам, для предотвращения дефицита дорожного битума принимаются меры по переходу на цементобетонные дороги и импорту битума.

Министр отметил, что изучаются новые карьеры инертных материалов, предусматривается увеличение производства железобетонных изделий.

"В контрактах были прописаны конкретные требования по наличию у подрядчиков собственного парка дорожно-строительной техники. Что касается подготовки специалистов, то в этом направлении начато внедрение профессиональной сертификации", - заверил Марат Карабаев.

Министр транспорта также сообщил, что одним из важных вопросов при реализации новых проектов является обеспечение земельными ресурсами.

"На сегодняшний день в процессе землеустройства проектов возникает ряд трудностей. В частности, процедуры возврата земли из частной собственности продолжаются от одного до трёх лет. Поэтому акиматам необходимо с этого момента запретить новым проектам резервировать нужные земли и передавать их в частную собственность", - сказал Марат Карабаев.

Он также отметил, что по действующему механизму срок оформления карьеров составляет до одного года, что негативно сказывается на своевременной реализации проектов.