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О коррупции и поборах на границе с Китаем заявил Маулен Ашимбаев
Депутат сената Маулен Ашимбаев высказался о ситуации на казахстанско-китайской границе. Он заявил, что в последнее время участились жалобы от предпринимателей на то, что грузовые машины очень долго стоят в пробках на границе, передаёт BaigeNews.kz.
"Один из факторов инфляции - это ситуация на казахстанско-китайской границе. Большой объём товаров идёт из Китая. Чем больше там будет пробок, сложных ситуаций, очередей, посредников, тем больше там будет коррупции, поборов. И эти все поборы в конечном итоге ложатся на потребителей. Расчищая ситуацию на границе, убирая преграды, посредников, коррупционные схемы, мы способствуем тому, что цена более менее будет ниже, чем с этими негативными ситуациями" - сказал депутат.
По его словам, китайцы уже пошли на послабление, начали либерализировать свой режим, но всё равно проблемы на границе остаются.
"Пришло время выполнить поручение главы государства, навести порядок, убрать преграды, чтобы снизить себестоимость для предпринимателей провоза товаров через казахстанско-китайскую границу. Здесь немало заинтересованных лиц, коррупционеров. С этим нужно жёстко разбираться, оцифровать, автоматизировать процессы на границе. Я не думаю, что китайцы против этого. Они будут поддерживать это. Нужно убрать искусственно создаваемые препоны со стороны таможни и других структур на границе с Китаем. Я думаю, что это тоже один из факторов, который влияет на цены в нашей стране. И этот фактор, наверное, мы можем устранить. Он искусственный во многом", - отметил Ашимбаев.
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