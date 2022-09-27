О казахстанских реформах рассказали на Варшавской конференции по человеческому измерению

26 сентября в Варшаве началась общеевропейская конференция ОБСЕ по человеческому измерению. Активное участие в ней принимают председатель Комитета по делам гражданского общества Мадияр Кожахмет и представители общественных организаций Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Мероприятие продлится до 7 октября. Оно посвящено обсуждению состояния прав человека и основных свобод в регионе ОБСЕ.

Казахстан — член ОБСЕ с 1992 года, страна поддерживает все ключевые инициативы организации в области развития демократии, обеспечения прав человека, укрепления и защиты демократических институтов.

Сегодня Мадияр Кожахмет выступил с докладом на первой Пленарной сессии: "Демократические институты (демократические выборы; демократия на национальном, региональном и местном уровнях; равноправное участие в политической и общественной жизни; Национальные правозащитные учреждения и роль гражданского общества в защите прав человека)". Он подробно рассказал об основных целях и задачах масштабных реформ в Казахстане, объявленных президентом Токаевым.

Участникам конференции пояснили, что данные реформы направлены на построение справедливого Казахстана, усиление демократических принципов и расширение участия граждан в управлении государством.

Представители зарубежных делегации и руководство ОБСЕ проинформировано о деятельности "Национального Курултая", где обсуждаются ключевые инициативы гражданского сообщества и государства.

Кожахмет подробно рассказал слушателям о реализуемых четырех пакетах президентских политических реформ. О переходе Казахстана от суперпрезидентской формы правления к президентской республике, возрождении Конституционного Суда, переходе на смешанную избирательную систему, упрощении процедуры регистрации политических партий и других демократических изменениях.

В завершение выступления он отметил, что Казахстан решительно настроен на дальнейшее всестороннее развитие демократических принципов, защиту прав человека, поддержку гражданского общества и дальнейшее сотрудничество с институтами ОБСЕ.