О качестве питания в школах высказался президент
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На Форуме работников сельского хозяйства президент Казахстана затронул также проблему обеспечения качественного питания в школах, передаёт BaigeNews.kz.
"С началом учебного года у нас традиционно на первый план выходят те или иные проблемы, связанные с системой образования. Считаю, что в этой сфере нет таких тем, которые не являются важными. К примеру, за счёт государства предоставляется бесплатное горячее питание в школах учащимся начальных классов и детям из малообеспеченных семей. Однако большого внимания требует качество еды в школьных столовых. Недавний случай с отравлением детей в Мангистауской области справедливо вызвал резонанс в обществе. Нельзя допустить повторения подобных ситуаций. Естественно, нужен жёсткий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Но здесь проблема гораздо шире. Мы не можем кормить школьников дешёвыми продуктами сомнительного качества. Следует стремиться к международным стандартам питания детей. Пища в столовых должна обеспечивать растущий организм всем необходимым – это оказывает прямое влияние на здоровье подрастающего поколения", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он отметил, что профильным структурам следует основательно заняться вопросом повышения качества продуктов, используемых в школьных столовых.
А для формирования культуры правильного и сбалансированного питания в школах агропромышленные предприятия должны выступить партнёрами образовательных учреждений.
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