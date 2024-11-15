О качестве питания в школах высказался президент

На Форуме работников сельского хозяйства президент Казахстана затронул также проблему обеспечения качественного питания в школах, передаёт BaigeNews.kz.

"С началом учебного года у нас традиционно на первый план выходят те или иные проблемы, связанные с системой образования. Считаю, что в этой сфере нет таких тем, которые не являются важными. К примеру, за счёт государства предоставляется бесплатное горячее питание в школах учащимся начальных классов и детям из малообеспеченных семей. Однако большого внимания требует качество еды в школьных столовых. Недавний случай с отравлением детей в Мангистауской области справедливо вызвал резонанс в обществе. Нельзя допустить повторения подобных ситуаций. Естественно, нужен жёсткий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Но здесь проблема гораздо шире. Мы не можем кормить школьников дешёвыми продуктами сомнительного качества. Следует стремиться к международным стандартам питания детей. Пища в столовых должна обеспечивать растущий организм всем необходимым – это оказывает прямое влияние на здоровье подрастающего поколения", - сказал Касым-Жомарт Токаев.