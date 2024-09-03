Новый Налоговый кодекс предлагают принять до июля 2025 года

Заместитель премьер-министра Казахстана - Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров в ходе заседания правительства озвучил изменения, которые планируется внедрить в новом налоговом кодексе, сообщает BaigeNews.kz.

"Для повышения эффективности налоговых льгот в проекте будет исключена часть неэффективных налоговых налоговых льгот, а все предоставленные льготы будут отображаться в налоговой отчетности. Планируется установить пониженную ставку корпоративного подоходного налога (КПН) в размере 10% для экспортеров продукции с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, до конца текущего года в эксплуатацию будут введены пять автомобильных пунктов пропуска, а оставшиеся четыре — в следующем году", — отметил министр.

Он также сообщил о введении дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога (ИПН) и справедливом дополнительном налогообложении дивидендов акционеров банковского сектора. Кроме того, планируется повысить эффективность налоговых льгот, оптимизировать налоговые режимы, не ухудшая выгодные условия для предпринимателей, а также полностью цифровизировать налоговое администрирование, отказавшись от его карательного подхода. Внедрение механизма администрирования налога на добавленную стоимость (НДС) с использованием цифрового тенге и ускорение модернизации пунктов пропуска также входят в список запланированных изменений.

Новый налоговый кодекс предлагается принять до июля 2025 года, а вступить в силу он должен с 1 января 2026 года. Это обеспечит возможность провести активную разъяснительную работу, разработать подзаконные акты и подготовить информационные системы Комитета государственных доходов.