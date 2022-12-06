О ходе ликвидации коммунальной аварии в Экибастузе рассказал аким

Фото: пресс-служба правительства РК

О ходе ликвидации последствий коммунальной аварии в Экибастузе рассказал аким города Аян Бейсекин, передаёт BaigeNews.kz.

"Сейчас у нас продолжаются работы по подъёму теплоносителя с теплоузлов через стояки на регистры, которые находятся в квартирах. К сожалению, множество батарей системы теплоснабжения были разморожены, поэтому перед нами стояла большая работа по их замене. Уже порядка двух тысяч батарей на всех 12 домах, в которых нет тепла, заменены. В целом у нас имеется резерв порядка четырёх тысяч регистров. Поэтому вопрос нехватки у нас отпадает. Всеми необходимыми материально-техническими ресурсами мы обеспечены", - рассказал аким города в видео, распространённом пресс-службой акима Павлодарской области.

По его словам, ремонтные работы ведутся круглосуточно и основная рабочая сила сконцентрирована на многоквартирных жилых домах.

"У нас идёт перераспределение групп бригад в ночную смену. Работы будут продолжены до их полного выполнения. Задача непростая, поскольку в суровых погодных условиях приходилось восстанавливать все подводящие сети к жилым домам, но мы благополучно с этой задачей справились. Во всех подвалах и на всех тепловых узлах у нас имеется сегодня тепло", - добавил Аян Бейсекин.

Напомним, режим ЧС в Экибастузе объявили 28 ноября — спустя сутки, как в квартирах горожан остыли батареи. Специалисты нашли десятки порывов на тепловых сетях города, которые не выдержали 30-градусных морозов, и в результате произошла остановка котлов на ТЭЦ "Экибастузтеплоэнерго".

В Экибастузе временно не работают детские сады, а школьники учатся дистанционно, постояльцев социальных и некоторых медицинских учреждений эвакуировали в Павлодар.

В Экибастузе находится вице-премьер Роман Скляр, которому глава государства поручил оставаться в городе до тех пор, пока там полностью не ликвидируют последствия ЧС. В ремонтно-восстановительных работах задействовано более 800 человек.

В Казахстане работает комиссия, которая занялась проверкой деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону. Президент РК поручил рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны.