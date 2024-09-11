О хищении 291 млн тенге при разработке Строительного кодекса заявили в мажилисе

Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек заявил о хищении 291 миллиона тенге, выделенных для разработки проекта Строительного кодекса. В запросе, адресованном премьер-министру Олжасу Бектенову, мажилисмен потребовал наказать виновных, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, на проект было потрачено 382 миллиона тенге. Однако он составлен некачественно.

Депутат утверждает, что проект Строительного кодекса на 98-99 процентов состоит из действующих законов и не несёт в себе новизны.

"У депутатов возникли резонные вопросы по целесообразности бюджетных трат на такой некачественный проект Кодекса. В связи с этим мы обратились в Комитет внутреннего государственного аудита министерства финансов, который провёл аудит планирования и использования бюджетных средств, выделенных на разработку Строительного кодекса, и выдал нам шокирующие результаты", - сообщил Базарбек.

Согласно заключению, договоры между министерством промышленности и строительства и Казахским научно-исследовательским и проектным институтом строительства "КазНИИСА" заключены необоснованно. Также не обеспечена полнота и достоверность информации и расчётов, содержащихся в бюджетной заявке. Это привело к необоснованному планированию бюджетных средств на общую сумму 291 миллион тенге, утверждает депутат.

"Согласно анализу, выявлено завышение стоимости разработки Строительного кодекса на 291 млн тенге. Затраты по привлечению сторонних организаций - 60 тысяч, аренда помещений - 20 миллионов тенге. Оплата труда - 163 миллионаю Это всё было выделено, но документов нет", - заявил Базарбек.

Он подчеркнул, что расходы на оплату труда с мая по декабрь 2023 года были произведены для действующих сотрудников "КазНИИСА" без достаточных оснований. Происходящее депутат квалифицирует как "хищение бюджетных средств".

Депутат обратился к премьер-министру Олжасу Бектенову с просьбой передать материалы государственного аудита в Генеральную прокуратуру для принятия процессуального решения, включая возможность привлечения к ответственности чиновников, которые защищали данную бюджетную заявку перед правительством.