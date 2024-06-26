О грубых нарушениях при отборе присяжных перед рассмотрением дела Бишимбаева заявил адвокат
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Самое главное нарушение суд первой инстанции по рассмотрению дела Куандыка Бишимбаева допустил при отборе присяжных. На этом настаивает адвокат экс-министра Ерлан Газымжанов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"27 марта 2024 года в ходе формирования первого судебного заседания проводился отбор присяжных заседателей. Именно в этот день судья допустила существенную ошибку. Мы прошли 3 стадии отбора. Судья не прошла четвертую стадию. На четвертой стадии проводится жеребьёвка, мы должны были отобрать ровно 17 кандидатов. На тот момент у нас было 21. В законе конкретно написано, если после стадии мотивированного отвода для участия в суде осталось более 17 кандидатов, судья объявляет оставшееся число кандидатов. После чего опускает в урну билеты с указанием фамилий, перемешивает билеты, извлекает несколько билетов, чтобы в урне осталось 17 билетов", - рассказал адвокат.
Вместо этого судья самолично начинает выявлять, у кого есть дети, именно сыновья возраста подсудимого. Из 21 кандидатов четырех она отводит самолично.
"Я задал вопрос, какие мотивы были для отвода. Она объяснила, я отвела, потому что у них были сыновья. В протоколе судебного заседания это не отражено. Аудио и видеофиксация имеется. В протоколе написано, что эти четыре кандидата объявили самоотвод", - проинформировал Газымжанов.
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