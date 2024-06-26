О грубых нарушениях при отборе присяжных перед рассмотрением дела Бишимбаева заявил адвокат

Самое главное нарушение суд первой инстанции по рассмотрению дела Куандыка Бишимбаева допустил при отборе присяжных. На этом настаивает адвокат экс-министра Ерлан Газымжанов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"27 марта 2024 года в ходе формирования первого судебного заседания проводился отбор присяжных заседателей. Именно в этот день судья допустила существенную ошибку. Мы прошли 3 стадии отбора. Судья не прошла четвертую стадию. На четвертой стадии проводится жеребьёвка, мы должны были отобрать ровно 17 кандидатов. На тот момент у нас было 21. В законе конкретно написано, если после стадии мотивированного отвода для участия в суде осталось более 17 кандидатов, судья объявляет оставшееся число кандидатов. После чего опускает в урну билеты с указанием фамилий, перемешивает билеты, извлекает несколько билетов, чтобы в урне осталось 17 билетов", - рассказал адвокат.

Вместо этого судья самолично начинает выявлять, у кого есть дети, именно сыновья возраста подсудимого. Из 21 кандидатов четырех она отводит самолично.