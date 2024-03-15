О готовности Астаны к паводкам рассказал Женис Касымбек

Аким столицы Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал, какие работы проводятся по подготовке к паводкам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

"Зима в этом году выдалась обильной на осадки. Если, к примеру, за аналогичный период прошлого года было вывезено 3 млн 800 тысяч кубометров снега, то в этот зимний сезон – уже более 6 миллионов 200 тысяч кубометров снега. Практически в два раза больше! По данным Казгидромета, обильные осадки также ожидаются в марте и апреле. В целом, только с начала года количество осадков выпало в 2 раза выше нормы. В связи с этим, в городе активно ведутся противопаводковые мероприяти", - написал аким города.

Количество паводкоопасных участков в сравнении с прошлыми годами уменьшилось до 20. Это 5 участков в районе Алматы, 4 участка в Байконыре, 6 участков в Нуре, 3 участка в Сарыарке, 2 участка в районе Есиль.