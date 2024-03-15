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О готовности Астаны к паводкам рассказал Женис Касымбек

Сегодня, 09:18
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 09:18
Сегодня, 09:18
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Фото: gov.kz

Аким столицы Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал, какие работы проводятся по подготовке к паводкам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

 "Зима в этом году выдалась обильной на осадки. Если, к примеру, за аналогичный период прошлого года было вывезено 3 млн 800 тысяч кубометров снега, то в этот зимний сезон – уже более 6 миллионов 200 тысяч кубометров снега. Практически в два раза больше!

По данным Казгидромета, обильные осадки также ожидаются в марте и апреле. В целом, только с начала года количество осадков выпало в 2 раза выше нормы. В связи с этим, в городе активно ведутся противопаводковые мероприяти", - написал аким города.

Количество паводкоопасных участков в сравнении с прошлыми годами уменьшилось до 20. Это 5 участков в районе Алматы, 4 участка в Байконыре, 6 участков в Нуре, 3 участка в Сарыарке, 2 участка в районе Есиль.

"На сегодняшний день очищено порядка более 45 тыс. погонных метров арычно-лотковой сети, почти 2 тыс. штук смотровых и дождеприемных колодцев, промыто почти 8 тыс. погонных метров коллекторов. Кроме того, ведутся работы по очистке от снега канала, расположенного между каналом "Нура-Есиль" и оз. "Майбалык", выявлению незаконных врезок в системы ливневой канализации и др.

Все данные работы продолжаются. В постоянной готовности находятся органы гражданской защиты, коммунальные службы и др. Особое внимание уделяется жилым массивам и паводкоопасным участкам", - добавил Женис Касымбек.

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