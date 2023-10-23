О голосах в голове заявил подсудимый в деле о финпирамиде в Актобе

В Актобе обвиняемый в создании финпирамиды заявил, что голос в голове запретил ему получить на руки обвинительное заключение и выходить из камеры следственного изолятора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

В уголовном суде Актобе идёт суд по делу об организации финансовой пирамиды. На скамье подсудимых - трое. Адвокат одного из них попросил суд назначить в отношении его подзащитного психолого-психиатрическую экспертизу.

Необходимость в проверке возникла из-за того, что обвиняемый заявил, что страдает слуховыми галлюцинациями. Именно голос в голове запретил ему получить на руки обвинительное заключение, а потом голоса сказали, что ему не следует в этот день участвовать в суде.

Суд постановил направить обвиняемого на амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, где специалисты выяснят, действительно ли он страдает психическим недугом и нуждается в лечении.