О гибели более 80 человек от израильского удара сообщили власти Газы

Минувшей ночью в результате израильских ударов в городе Бейт-Лахия на севере сектора Газа погибли по меньшей мере 87 человек, включая женщин и детей. Не менее 40 человек ранены, многие до сих пор находятся под завалами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

По данным контролируемого ХАМАС палестинского министерства здравоохранения, многие жертвы всё ещё находятся под завалами и в местах, куда не могут добраться бригады скорой помощи.

Израиль заявил, что проверяет сообщения о жертвах, но считает, что цифры, предоставленные офисом ХАМАС, преувеличены, и источники группировки "доказали свою ненадёжность в предыдущих инцидентах".

По данным ЦАХАЛ, за последние сутки израильские ВВС атаковали "около 175 террористических целей" в Газе и Ливане.

Пресс-служба ХАМАС заявила, что в результате взрыва в Бейт-Лахии в субботу вечером пострадали многолюдные жилые кварталы. Число погибших также сообщило агентство гражданской обороны ХАМАС в Газе. По данным палестинского информационного агентства Wafa, в результате ударов был разрушен жилой комплекс.



Спасательные работы в Бейт-Лахии в настоящее время затруднены из-за того, что в регионе прервана связь и интернет.

Удары были нанесены всего через несколько часов после сообщений об обстреле израильскими войсками Индонезийской больницы в Бейт-Лахии.