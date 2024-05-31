О домашнем насилии высказался глава государства

На встрече с учёными в Алматы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поднял тему домашнего насилия, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня мы уделяем первостепенное внимание формированию нового качества нации. На заседании Национального курултая в Атырау я заявил о необходимости продвижения обновленной системы ценностей. Сейчас государство и общество единодушны в этом вопросе. На этих ценностях должна основываться воспитательная работа образовательных учреждений.

Несомненно, социальные сети могут оказывать негативное влияние на поведение детей. Однако нельзя видеть все зло только в них. У системы образования много недостатков. Есть упущения и в воспитании в семье. Обязанность родителей – дать своему ребёнку достойное воспитание и образование. Взрослые должны подавать детям положительный пример своими поступками.

Важно, чтобы все дети нашей страны росли в гармонии с окружающим миром, в атмосфере любви и заботы со стороны родителей и близких. Для этого, в первую очередь, нужно изжить на корню такое проявление отсталости и нравственной деградации, как домашнее насилие", - сказал глава государства.

Сегодня проблема семейно-бытового насилия широко обсуждается в публичном пространстве. Это, по мнению президента, говорит о положительной трансформации системы ценностей общества, которое становится все более непримиримым к любым формам агрессии и жестокости.

"С первых дней моего президентства я уделяю большое внимание защите прав женщин и детей. Мы последовательно принимаем законодательные и институциональные меры в данном направлении. В сентябрьском Послании 2022 года мною было поручено ужесточить ответственность за семейно-бытовое насилие. Признаться, далеко не все, особенно представители правоохранительного блока, были за криминализацию семейно-бытового насилия. Высказывалось мнение, что основные нормы и инициативы в данной сфере уже действуют и что некоторые государственные органы, а также консервативная часть общества выступят против такого закона. Но я все же настоял на том, что нужно правовыми средствами, именно юридическими средствами усилить борьбу с данным постыдным, как я считаю, явлением. Это моя принципиальная позиция", - сказал Токаев.

В апреле президент подписал закон об обеспечении прав женщин и безопасности детей, которым усиливается уголовная ответственность за домашнее насилие. Через две недели данные поправки вводятся в действие.