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  • О доходах и расходах бюджета отчитался министр финансов РК
pixabay.com Сегодня, 10:45
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Фото: pixabay.com

О доходах и расходах бюджета отчитался министр финансов РК

Министр финансов Ерулан Жамаубаев отчитался перед правительством о доходах и расходах бюджета за девять месяцев 2022 года, передаёт BaigeNews.kz.

Что касается доходов, в государственный бюджет доходов поступило на сумму 11 триллионов 177 миллиардов тенге, план исполнен на 104,8 процентов.

В республиканский бюджет доходов поступило порядка 7,5 триллиона тенге, план исполнен на 101,9 процента.

План по доходам перевыполнен на 143 миллиарда тенге, из них налоги – на 55 миллиардов тенге, неналоговые поступления – на 89 миллиардов тенге.

Доходы местных бюджетов исполнены на 111,2 процента и составили 3,7 миллиарда тенге. План перевыполнен на 371 миллиард тенге, из них по налогам – на 316 миллиардов тенге.

Планы по доходам перевыполнены во всех регионах.

Расходы государственного бюджета исполнены на 96,2 процента, республиканского – на 96,3 процента, местных бюджетов – на 97,9 процента.

По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 12,9 миллиарда тенге. Неисполнение составило 494 миллиарда тенге, из них девять миллиардов тенге - экономия. Не освоено - 485 миллиардов тенге.

"Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах просвещения, науки и высшего образования, внутренних дел, культуры и спорта. Основные причины неосвоения: процесс реорганизации, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур, несвоевременное принятие нормативных правовых актов по реализации бюджетных программ (подпрограмм), проведение оплаты за фактически оказанный объем услуг", - сказал Ерулан Жамаубаев.

Камеральным контролем охвачено более 475 тысяч процедур государственных закупок на сумму порядка 10 триллионов тенге.

"По итогам проверок установлены нарушения по 31 650 процедурам, из которых объектами госаудита исполнено 93 процента уведомлений об устранении нарушений", - добавил министр. Проведено 1 851 аудиторское мероприятие. "Аудитом охвачено порядка 3,6 триллиона тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на 288 миллиардов тенге", - сказал министр.

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#Бюджет #минфин РК
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 10:45
412
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