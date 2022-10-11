О доходах и расходах бюджета отчитался министр финансов РК

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Министр финансов Ерулан Жамаубаев отчитался перед правительством о доходах и расходах бюджета за девять месяцев 2022 года, передаёт BaigeNews.kz.

Что касается доходов, в государственный бюджет доходов поступило на сумму 11 триллионов 177 миллиардов тенге, план исполнен на 104,8 процентов.

В республиканский бюджет доходов поступило порядка 7,5 триллиона тенге, план исполнен на 101,9 процента.

План по доходам перевыполнен на 143 миллиарда тенге, из них налоги – на 55 миллиардов тенге, неналоговые поступления – на 89 миллиардов тенге.

Доходы местных бюджетов исполнены на 111,2 процента и составили 3,7 миллиарда тенге. План перевыполнен на 371 миллиард тенге, из них по налогам – на 316 миллиардов тенге.

Планы по доходам перевыполнены во всех регионах.

Расходы государственного бюджета исполнены на 96,2 процента, республиканского – на 96,3 процента, местных бюджетов – на 97,9 процента.

По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 12,9 миллиарда тенге. Неисполнение составило 494 миллиарда тенге, из них девять миллиардов тенге - экономия. Не освоено - 485 миллиардов тенге.

"Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах просвещения, науки и высшего образования, внутренних дел, культуры и спорта. Основные причины неосвоения: процесс реорганизации, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур, несвоевременное принятие нормативных правовых актов по реализации бюджетных программ (подпрограмм), проведение оплаты за фактически оказанный объем услуг", - сказал Ерулан Жамаубаев.

Камеральным контролем охвачено более 475 тысяч процедур государственных закупок на сумму порядка 10 триллионов тенге.