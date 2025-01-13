Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек рассказал о мерах государственной поддержки студентов Казахстана. В частности о ключевых инициативах, таких как внедрение системы "Келешек" для накоплений на образование, повышение стипендий, а также программы строительства новых общежитий, передает BaigeNews.kz.

- В чем заключается основное преимущество Единой добровольной накопительной системы "Келешек" для детей, и как она поможет улучшить доступность высшего образования в Казахстане?

- В рамках исполнения поручения Главы государства, озвученном в Послании народу Казахстана 1 сентября 2023 года, разработан Закон по внедрению единой добровольной накопительной системы "Келешек", которая станет дополнительным механизмом обеспечения доступа граждан к высшему образованию и объединит в себе существующие меры поддержки. Данная мера государственной поддержки предназначена детям Казахстана в возрасте от 5 лет для стабильного накопления финансовых средств до достижения ими 18 лет для оплаты образовательных услуг в стране и за рубежом, включая высшее, а также техническое и профессиональное образование.

Для участия в системе "Келешек" родителям необходимо открыть счет в банках второго уровня и страховых компаниях, являющихся участниками Государственной образовательной накопительной системы (ГОНС), куда детям, которым в текущем календарном году исполнилось 5 лет будет начисляться стартовый образовательный капитал в размере 60 МРП (в 2025 году составляет 235 920 тенге) и для детей-сирот 120 МРП (471 840 тенге), ежегодную выплату государственной премии в размере 5-7% и инвестиционный доход.

Условием системы "Келешек" является обязательный ежегодный минимальный взнос родителями в размере не менее 12 МРП. Счета будут застрахованы Казахстанским фондом гарантирования депозитов, а сумма страховых выплат – Фондом гарантирования страховых выплат.

В случае получения государственного образовательного гранта, средства можно использовать на получение послевузовского образования. Кроме того, накопленные средства можно направить на улучшение жилищных условий и при необходимости передать третьим лицам.

- В 2025 году значительно увеличиваются стипендии для студентов вузов и колледжей. Какие дополнительные меры государственной поддержки предусмотрены для студентов с особыми потребностями?

- Государство продолжает планомерную работу по увеличению стипендий для студентов вузов, чтобы улучшить условия для обучения и поддержать студентов. В 2025 году для студентов вузов и колледжей стипендия повысится в 2 раза, а для магистрантов и докторантов — в 1,75 раза. С 1 сентября 2025 года студенты бакалавриата будут получать стипендию в размере 52 372 тенге, а для обучающихся на педагогических и медицинских направлениях — до 84 000 тенге. Магистранты получат 117 098 тенге, а докторанты — 262 500 тенге. Для студентов, обучающихся в интернатуре, стипендия составит 94 862 тенге, а в резидентуре — 134 664 тенге. Также предусмотрены повышенные стипендии для студентов, сдающих экзамены на "отлично".

Для определенных категорий студентов установлены дополнительные надбавки. Студентам с нарушениями зрения и слуха, которые получают высшее или профессиональное, послесреднее, послевузовское образование, установлены надбавка студентам бакалавриата – 94651 тенге, магистрантам – 204921 тенге, докторантам – 459 375 тенге. Лица с инвалидностью или увечьями вследствие ранений, заболеваний или контузий также имеют право на надбавки: студентам бакалавриата – 78 558 тенге, магистрантам – 175 647 тенге, интернам – 142 293 тенге. Студенты из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей или находящихся под опекой (попечительством) получают надбавки на уровне 30% от базовой стипендии, что составляет 68 083 тенге для бакалавров, 152 227 тенге для магистрантов и 123 320 тенге для интернов.

Кроме государственной, есть Президентская стипендия для отличившихся в учебе студентов, победителей олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований, которое назначается по решению ученого совета вуза в размере – 104 744 тенге.

Президентскую стипендию могут получать студенты с третьего года обучения и магистранты со второго года обучения. Право на такую стипендию имеют как студенты-бюджетники, так и те, кто обучается на платной основе.

- Какие шаги предпринимаются для улучшения инфраструктуры для студентов, в частности, в плане строительства новых общежитий, и как государственно-частное партнерство помогает ускорить эти процессы?

- Для улучшения инфраструктуры для студентов в Казахстане предпринимаются значительные шаги, направленные на строительство новых общежитий. До 2029 года планируется ежегодное введение 10 тысяч мест в общежитиях, и уже в 2024 году было введено 11 096 мест. В крупных городах, таких как Астана и Алматы, действуют проектные фронт-офисы, которые помогают студентам своевременно получить места в общежитиях.

Кроме того, увеличен размер государственного заказа на строительство общежитий в 2024 году. В Алматы он был увеличен с 144 МРП до 230 МРП, а в других регионах, включая г. Астана – с 122 МРП до 195 МРП. Также значительно увеличен размер компенсации за реконструкцию объектов общежитий – с 92 МРП до 182 МРП.

Разработан механизм государственно-частного партнерства, который способствует ускорению процессов строительства и реконструкции общежитий. Этот механизм включает поэтапное возмещение государством инвестиционных расходов застройщикам, что стимулирует участие частных компаний в этих проектах.

В 2025 году продолжится выплата компенсаций в период обучения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также молодежи, потерявшим или оставшимся без попечения родителей до совершеннолетия и лицам с инвалидностью 1 и 2 группы, лицам с инвалидностью с детства, детям с инвалидностью за проживание в общежитиях вузов в размере 100 050 тенге. Эти меры помогают улучшить доступность жилья для студентов и ускоряют развитие инфраструктуры для молодежи.