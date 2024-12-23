О дефиците отечественных морских судов заявил министр транспорта Марат Карабаев, передает BaigeNews.kz. Выступая на правительственном часе, он сообщил, что вопрос решается.

"Еще одной важной проблемой является нехватка отечественного флота. На данный момент на маршруте Курык — Алят работают только азербайджанские паромы. Уже сейчас нам необходимо как минимум семи судов.

Для их производства турецкие компании YDA и ASFAT планируют построить специальный завод рядом с портом Курык", - сказал министр.

Ранее Марат Карабаев сообщил о том, что в Казахстане более чем на половину изношены железнодорожные сети.